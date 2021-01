Otte samaritter i Lyngby-Taarbæk hædret

Modtager Røde Kors Fortjensttegn for deres indsats under coronakrisen i foråret.

Otte samaritter fra Lyngby-Taarbæk Røde Kors har fået tildelt Røde Kors Fortjensttegn, for deres helt ekstraordinære indsats under coronakrisen i foråret 2020.

Da Røde Kors blev bedt om at etablere et ekstra callcenter til at besvare myndighedernes corona-hotline, fik Røde Kors' samaritter opgaven at fungere som sundhedsfaglige rådgivere i alle de callcentre, som besvarede opkald fra bekymrede borgere.