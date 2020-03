Borgmester Sofia Osmani og viceborgmester Simon Pihl Sørensen var med til at tage første spadestik sammen med repræstanter fra Forumula Automobiler, inden man gik i gang med at bygge i traceet.

Osmani efter anmeldelse af Simon Pihl: 'Ingen politikere kan beslutte noget selv'

Ikke engang borgmesteren kan egenhændigt beslutte noget, understreger Sofia Osmani på baggrund af sagen, der har sået tvivl om viceborgmester Simon Pihl Sørensens habilitet i forbindelse med grundsalget til Ferrari-importør Formula Automobiler.

"Ingen kommunalbestyrelsesmedlemmer kan træffe afgørelser i en kommune. Og man kan heller ikke som kommunalbestyrelsesmedlem bestemme, hvilke afgørelser eller indstillinger forvaltningen skal komme med. Heller ikke selv om man er udvalgsformand eller borgmester. Hvis der er tale om sager, der skal behandles politisk, har alle 21 medlemmer en stemme, og flertallet bestemmer. Men vi må selvfølgelig ikke træffe ulovlige beslutninger ved for eksempel at sælge en grund til en anden end højestbydende køber."

Det siger borgmester Sofia Osmani (K) på baggrund af sagen, hvor viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) er kommet på forsiden af Ekstra Bladet og siden også er blevet politianmeldt for bestikkelse, fordi han tre måneder efter, at Ferrari-importøren fik lov til at købe en grund i traceet i Lyngby, i to døgn kørte i en Ferrari, som hans kone i fødselsdagsgave havde lejet til ham.

Grunde i udbud Om processen med at sælge en kommunal grund fortæller Sofia Osmani:

"Når vi som kommune vælger at sælge en grund eller en bygning, sker det i et offentlig udbud, hvor alle interesserede købere kan byde. Inden vi går i gang med et udbud, kan vi have møder med interesserede købere. Alle, der retter henvendelse med interesse, får samme mulighed," fortæller hun - uden at ønske at bruge sagen med Ferrari som konkret eksempel.

"I forhold til Landsbrugsmuseet har vi haft møder med adskillige potentielle købere. Når først kommunalbestyrelsen har besluttet et udbud og fastsat udbudsbetingelserne, har vi ikke længere en sådan dialog," understreger hun:

"I store, komplekse sager som salgene i traceet har vi ekstern rådgivning på - netop for at sikre, at alle regler overholdes. I budfasen kan alle interesserede stille spørgsmål - alle spørgsmål og svar offentliggøres. Når budfristen udløber, har vi valget mellem at sælge til højeste bud, der lever op til udbudskriterierne, eller at aflyse salget, hvis ikke vi synes, at projektet og prisen lever op til vores forventninger."

Inhabilitet Kommunalbestyrelsen kan desuden erklære et medlem inhabilt, så medlemmet hverken kan deltage i forhandling eller afstemning i en given sag.

Et medlem er inhabilt og bedes om at forlade lokalet, hvis man har en personlig, økonomisk interesse i sagen.

Kommunalbestyrelsesmedlemmet skal selv, ifølge kommunens forretningsorden, fortælle kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, som kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.