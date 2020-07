Frilandsmuseet troede, at H.C. Andersen og de andre eventyrlige figurer var lagt i graven for denne sæson. Men sådan skulle det ikke gå.

Orla Frøsnapper og Gummi-Tarzan er tilbage på Frilandsmuseet

Alle 70'er aktiviteterne er kommet under corona- behandling, så der er mulighed for at spritte af, holde afstand og stadigvæk bygge med plankværk, ræse rundt med sæbekassebiler, klistre med papmaché og meget, meget mere.

Det familievenlige koncept er fuld af lege og kropslige udfordringer for både børn og voksne - dans og musik, hulebyg, øl og stærke overarme.

Den 27. juni startede statens rabataftale på Frilandmuseet, hvor alle kan få 50 procent på deres entrebillet. Børn under 18 får allerede gratis adgang, men museet håber på at byde endnu flere gæster velkommen nu, hvor det koster under 50 kroner at komme ind og opleve museet. Normalt koster det 95 kroner at besøge Frilandsmuseet i højsæsonen. Rabataftalen slutter den 9. august.