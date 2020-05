Opsangen fra Aldis butikschef virkede: Kundevognene er tilbage under halvtaget

'Kære alle beboere, Vi her hos Aldi er rigtig kede af at vores vogne forsvinder,' postede Aldis daværende butikschef i facebookgruppen 'Vores Lundtofte' tilbage i december. Dengang havde butikken kun fem af 25 vogne tilbage, hvilket gik ud over både kunder og ansatte. Opslaget gjorde opmærksom på, at det var at sidestille med butikstyveri og kunne blive en sag for politiet, hvis man bortførte kundevognene og ikke satte dem tilbage.