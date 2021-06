Se billedserie -Vi er klar til at tage det næste skridt som forening. Det kræver, at flere byder ind ? at folk møder op og bidrager til fællesskabet, siger Handelsforeningens formand, Michael Dupont. Foto: Signe Steffensen

Opråb fra Handelsforeningens formand: Alle byens aktører bør stå sammen nu

Handelsforeningens formand, Michael Dupont, håber og forventer, at flere slutter sig til foreningen, som er klar til det næste, store skridt på vejen mod at gøre Lyngby endnu mere attraktiv som handelsby.

Det Grønne Område - 21. juni 2021

"Vi har brug for, at alle aktører i byen står sammen, og for, at ingen står udenfor fællesskabet."

Dét var et af hovedbudskaberne i formandens beretning på den årlige generalforsamling i Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn for nylig.

Efterfølgende uddyber Michael Dupont over for Det Grønne Område, at det, der på papiret godt kunne ligne en opsang af de større, mere er ment som en høfligt løftet pegefinger med det positive formål at gøre Lyngby endnu mere attraktiv som handelsby.

I dag har den lokale handelsforening 114 aktive medlemmer. Men kunne være langt flere. Potentialet er til yderligere 40-60 medlemmer, fortæller Michael Dupont:

"Potentialet er til mere. Mange flere kunne være en del af fællesskabet, men er det ikke," siger han.

Derfor vil Handelsforeningen i den kommendet tid have fokus på at rekruttere nye og flere medlemmer.

"Med den frivillige indsats, der ydes fra rigtig mange personer lokalt, så bør der ikke være et alternativ til et medlemskab af foreningen. Vi er meget mere end 'bare' en handelsforening," siger Dupont i sin formandsberetning.

Til Det Grønne Område uddyber han:

"Jeg bruger min tid fuldstændigt frivilligt. Jeg får ikke en bøjet femøre for det. Når nogen knokler så meget for byen og for at favne alle, så er det mindste, man kan gøre, at være en del af fællesskabet," siger han:

"Vi er klar til at tage det næste skridt som forening. Det kræver, at flere byder ind - at folk møder op og bidrager til fællesskabet. Hvor man tidligere hørte fra dem, som var imod forandring, oplever jeg nu, at rigtig mange gerne vil forandringer. De ved, at hvis vi skal bevare vores profession, så skal der forandring til. De møder op og kommer med gode ideer. Men det er ikke nok. Man skal også være villig til at eksekvere på den."

Michael Dupont afviser, at hans ærinde er at komme med en opsang:

"Nej, det er mere en høfligt løftet pegefinger," understreger han.

FAKTA Kommende aktiviteter:

Handelsdagen i forbindelse med "Den grønne halvmaraton" den 20. juni.

Kgs. Lyngby - din sommerby - aktiviteter om lørdagen i sommerferien frem til og med 28. aug.

Liv i Lyngby den 4. og 5. september

Fantasydage på Frilandsmuseet 10.-12. sep. (med flere sideevents i selve Kgs. Lyngby)

Bæredygtighedsfestival 16. sep.

VM i Kano og Kajak 14.-19. sep. (med forskellige sideevents i selve Kgs. Lyngby)

Lyserød lørdag 9. okt.

Juletræstænding 20. nov.

Kgs. Lyngby - din juleby (juleaktiviteter i byen og julemarked på Kulturtorvet) En stærk forening Da Michael Dupont for snart tre år siden overtog posten som formand for Handelsforening efter den mangeårige formand, Thorkild Baltzer, havde han en klar ambition, fortæller han. Han ville finde ud af, om handelsforeningen havde en berettigelse.

"Min ambition var at finde ud af, om det kunne holde med en handelsforening lokalt i Lyngby. Giver det mening? Eller er tiden løbet fra en handelsforening? Der er gået et par år nu. Jeg har fået svaret - især på baggrunden af genåbningen. Her er jeg blevet bekræftet i, at der er brug for en stærk forening, der samler bymidten og de aktiviteter, der er i bymidten. Også for at få en bedre og mere gensidig professionel dialog med andre," forklarer han:

"Vi er kommet tættere på kommunen og politikerne, som kan se, at det kræver et samarbejde at have en god detailhandel. Jeg er superglad for, at man kan se det. Der lyttes til vores holdninger. Det er, fordi vi på en god og konstruktiv måde bringer nye forslag frem - i stedet for at stå på en ølkasse og råber op."

"Der foregår en masse ting i byen, og vi er som handelsforening en del af det: Samarbejdet om citykoordinatoren, centrumgruppen omkring letbanen, kommunikationen og fremdriften af byggeriet, så vi kan få information ud på forkant i stedet for på bagkant. Det gør, at vi kan få fjernet nogle dæmoner omkring det projekt."

Byen står sammen Som Michael Dupont siger, så var det i coronakrisen, at Handelsforeningen stod sin prøve som samlende kraft.

"Coronatiden viste os, hvor vigtigt det er, at hele byen står sammen. Man oplevede især ved den gradvise genåbning, at den måde, vi bedst trækker flest til byen, er ved at så meget som muligt er åbent. Det er, når det hele er åbent på én gang, at Lyngby er unik. Det fik vi tydeligt at se," siger han:

"Der kom først rigtig gang i byen igen, da alle var med den 21. april. Det er glædeligt at opleve, at kunderne er vendt hurtigt tilbage til byen. De har tillid til, at det er et trygt og sikkert sted at handle, og der bliver taget hånd om de ting, der skal tages hånd om."

Og så skuer han fremad på de mange ting, der kommer til at ske i løbet af året:

"På bagsiden af genåbningen kommer der mange aktiviteter både til sommer og i efteråret. Ingen planlægning har været forgæves. Der er Liv i Lyngby over to dage, Bæredygtighedsfestival, halvmarathon, VM og Kano Og Kajak. Der er Lyngby - din sommerby. Vi vil lave Lyngby - din juleby. København er i år europæisk juleby, og det skal gerne smitte af på os," siger han:

"Sidste år måtte vi lægge et julemarked i skuffen, men planlægningen af det har ikke været forgæves. Det er tanken, at det er det, vi skal til jul."

Borgermedlemsskab Noget af det nye, Handelsforeningen indførte, da coronaen havde lukket det hele ned, var muligheden for at tegne et borgermedlemsskab af foreningen.

Det benyttede mange sig af, og flere er forhåbentlig på vej.

"Interessen om borgermedlemsskabet er stort. Når borgerne gerne vil være med, viser det jo, at de gerne vil, at Lyngby bliver ved med at være en stærk handelsby," konkluderer Michael Dupont:

"Ved introduktionen fik vi 112 medlemmer på ingen tid. Vi kører en fornyelsesproces den næste måneds tid, og vi forventer, at endnu flere vil være med."

Der er mange fordele ved at tegne et borgermedlemsskab, siger Handelsforeningens formand:

"Den væsentligste er, at man kommer tættere på byen, på aktiviteterne, så man opdager dem, inden de sker i stedet for, når de er sket. Der er adgang til egne, lukkede arrangementer. Eksempelvis det valgdebatmøde, som vi holder til efteråret," siger Michael Dupont:

"Dem, jeg har talt med, vil gerne have, at Lyngby bliver ved med at være den foretrukne shoppedestination. Vi skal blive ved med at være attraktive, og det skal vi altså kæmpe for."

FAKTA Handelsforeningen har styrket sit samarbejde med kommunen inden for følgende områder:



Forlængelse af samarbejdet omkring byens citykoordinator

Etablering af BID forløb i samarbejde med BID Denmark (BID: Business Improvement District)

Fortsættelse af morgenmøder med fokus på information omkring udviklingen i byen

Etablering af "Centrumgruppen" med fokus på informationsflow omkring letbanebyggeriet

Turismesamarbejde

Permanent opsætning af flagstængerne i byen henover sommeren - med Dannebrog på udvalgte

dage og ellers Kgs. Lyngby Flaget. Julebelysningen Som almindeligt medlem af foreningen er der bestemt også masser af fordele, pointerer Michael Dupont over for Det Grønne Område:

"Inde under det her er der jo blandt andet julebelysningen, som nogen betaler til. Og så er der nogen, der ikke vil være med til at bidrage, selv om de nyder godt af det. De største betaler det meste, sådan er ordningen. Kontingentet er relativt fair i forhold til den størrelse, man har som forretning," siger han:

"Man skal da bestemt også være med for ens egen skyld. Der er masser af synergier, netværk. Man gør det ikke kun for byen eller for sig selv, men også for naboskabets skyld. Vi gør det for, at folk bliver ved med at køre til Lyngby i stedet for til nabokommunerne," slutter Michael Dupont.