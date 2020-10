Oplev Henrik Vibskovs vilde og fantasifulde verden - på Sophienholm

Se billedserie ?Her er højt til loftet og mange af mine venner kom herop og sagde bare WOW. De kendte heller ikke stedet. Men verden er blevet mindre, og i den nærhed finder man også dette sted, der ligger tæt på København, og som giver store oplevelser,? siger Henrik Vibskov. Foto: Pernille Borenhoff

Designerne, musikeren og multikunstneren Henrik Vibskovs udstilling kan ses til og med den 15. november på Sophienholm. 1. november er der arrangement for børn og 3. november for voksne

Det Grønne Område - 26. oktober 2020 kl. 06:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Gennem årene har der været mange spændende og spektakulære udstillinger på Sophienholm. Men få af disse kan i omfang og originalitet måle sig med den aktuelle, hvor multikunstneren Henrik Vibskov har fået frie hænder til at udfolde sin kreativitet både ude og inde.

"Det er et helt fantastisk sted, hvor arkitektur, historie, restaurant og placeringen går op i en højere enhed," siger Henrik Vibskov, som avisen møder på den smukkest tænkelige formiddag, hvor disen ligger tæt over Bagsværd Sø og dermed er med til at understrege kunstnerens udtalelse.

Henrik Vibskov er født i Kjellerup i Midtjylland. Han er uddannet fra den prestigefyldte designskole Central Saint Martins i London, er musiker og bor nu København. Og så har han hele verden som sin tumleplads.

For et år siden kendte han godt til navnet Sophienholm, men han havde aldrig været her og havde i det hele taget svært ved at skelne mellem Ordrupgaard, Gl. Holtegaard og Sophienholm.

Men det ændrede sig, da en af hans venner - Bo Jessen Fogh Laursen - spurgt ham, om de skulle tage hertil for at se, om stedet kunne fungere for en udstilling.

"Rummene er udfordrende i forhold til at skulle nedskalere mine værker, hvor mange af dem fylder meget både i størrelse og antal. Men stedet er sindssygt smukt, og da der var et hul i Sophienholms udstillingskalender, besluttede vi at lave udstillingen her, hvor jeg bruger både parken, alléen og Norske Hus, så jeg kan lave det stort ude og minimere det inde," siger Henrik Vibskov, der i samarbejde med Bo Jessen Fogh Laursen fik opsat udstillingen, der åbnede i midten af september og kan ses til og med den 8. november.

Et hemmeligt skatkammer Coronaen satte en stopper for mange af Henrik Vibskovs øvrige aktiviteter. Blandt andet blev en stor gruppeudstilling i Korea for de 12-13 FN-lande, der hjalp i Koreakrigen, helt aflyst. En stor udstilling på Lillehammer kunstmuseum blevet udskudt. Balletter, operaer og modeshows er aflyst eller udskudt, og butikken i New York har han heller ikke kunnet besøge det seneste halve år.

Men det gav ham i stedet mulighed for at hellige sig udstillingen på Sophienholm, der åbnede med pomp og pragt, musik og fest den 5. september.

"Udstillingsleder Benedicte Bojesen holdt hele tiden fanen højt og sagde 'vi kører'. Og da vi først gik i gang, var det som et hemmeligt skatkammer, der åbnede sig. Det er jo helt fantastisk sted," siger han.

Vel indenfor bliver publikum mødt af en stor samling brune tallerkener ophængt på væggen i forhallen.

I det næste rum er der 54 bemalede træhoveder med bevægelige munde. Der var oprindeligt endnu flere, der indgik i et modeshow.

"Ideen var, hvordan vi kommunikerer. Forstår og misforstår hinanden."

Farverige kostumer fra Hotel ProFormas opsætning af operaen Madam Butterfly og spraglede soveposer, der dingler ned fra loftet, musikvideo og fotografier er blot nogle af de ting, som multikunstneren viser til sit publikum.

I et rum er adskillige store lyserøde papmache-badekar anbragt i tilfældig uorden. Her er brusere. spraglede tæpper og badeværelsesfliser.

"Jeg har villet undersøger badeværelset som rum. Det er det eneste rum, hvor man er alene," siger han.

Badeværelset har i lighed med mange af de andre udstillede genstande været brugt i Henrik Vibskovs modeshows.

FAKTA Udstilling

Hvad: Henrik Vibskov: Performative HANDLINGER/PERFORMATIVEacts

Hvor: Sophienholm, Nybrovej 401

Hvornår: tir.-søn. kl. 11-17. Tor. kl. 11-19. Til 15. nov.

Skulpturens stoflighed

Hvornår: 3. nov. kl. 19-21

Hvem: Nette Børkdal og Dina Rawat fortæller om betydningen af materialevalget og ser på en række skulpturer og installationer for at spore, hvordan materialet påvirker vores tolkning af værkerne.

Hvordan: Tilmelding sophienholm.dk



FOR BØRN

Hvad: Billedskolelærer Joachim von Western viser rundt. Bagefter får børnene mulighed for at klippe, klistre og sætte stof samme på kryds og tværs.

Hvornår: 1. nov. kl. 13-16

Hvordan: Tilmelding www.sophienholm.dk Radiser i fustager I parken kan man gå på opdagelse i fire store installationer. En tidsindstillet oppustelig orange ballon, som han har lavet i samarbejdet med Andreas Emenius, er opstillet i drivhuset.

På scenen foran broen finder man vuggende damer i gyngestole/eller gyngehuset. Horse Power Takeaway hedder installationen, der oprindeligt er en del af en kollektion, der i foråret blev vist i Danmark.

I alléen finder man lysinstallationen 'The Radish Arm Chair'. Den er inspireret af den bæredygtige tilgang til natur og landbrug, og de mange måder man kan dyrke mad på. Både i byen og på landet.

"Min ven, der har bryggeriet Mikkeller, har en million fustager, som bliver smidt ud. Jeg tænkte, at vi måske kunne bruge dem til at gro noget i. Og det blev til radiser, fordi de har en sjov form," siger han.

Installationen er oprindeligt en del af en kollektion og er tidligere vist på Institut du monde Arabe i Paris og efterfølgende på festivalen Heartland på Fyn i 2019.

Humor er med i stort set alle Vibskovs kreationer. Også selvom emnet kan være nok så tungt, så twister han det med farver og et glimt i øjet.

Det gælder også for installationen 'Spikes keep citizens uprigt', der bygger videre på Hein Heinsens stedsspecifikke værk fra 1993.

"Jeg ville undersøger noget med Norge og kom til at tænker på spidser og tinder. I en artikel i New York Times, læste jeg, hvordan man sætter pigge på fx bænke og andre steder, hvor hjemløse ellers ville kunne lægge sig. Hein Heinesens værk er stringent arkitektur, og jeg har lavet et modspil til det," siger Henrik Vibskov.

Verdensstjerne Selvom mange danskere kender Henrik Vibskov - i hvert fald af navn - så er han et endnu større navn i udlandet end her i Danmark. Hans værker har været vist på prominente steder som 21st Museum of Comtemporary Art Kanazawa i Japan, MoMa i Nyw York, Palais De Tokyo i Paris samt Albert og Victoria Museum i London.

Han har lavet ballet- og operaprojekter for Den Kongelige Svenske Opera, Oslo National Ballet, La Monnaier Bruxelles og Danske Hotel Pro Forma.

"Jeg har lavet en del ting i Korea og kan godt lide at være der. Det er også det eneste sted, jeg har følt mig som en del af Beatles," siger han og fremviser en video, hvor han for 11 måneder siden var med en danske delegation derovre i forbindelse med en jazzfestival, der i Korea er at sammenligne med vores Roskilde Festival og besøges af 100.000 mennesker.

"Jeg havde fødselsdag og blev kaldt op på scenen, og der blev sunget for mig, mens DR Big Band spillede og kronprinseparret sad på første række. Jeg tænkte, at hvis jeg kom levende ud af det her, så var det noget, jeg aldrig ville glemme," siger Henrik Vibskov, der til trods for verdensberømmelsen fremstår både ydmyg og beskeden.

Men verden er under coronaen er blevet mindre, og inspirationen finder han nu også i det nære.

"Der er sket en decentralisering. Vi har alle feset rundt i hele verden. I sommer har jeg været i Rørvig og opdagede de smukkeste steder," siger han.

Og så fandt han - og andre - også i denne periode Sophienholm.

For kort tid siden havde han en artist talk på Sophienholm med journalist, tv-vært og kulturredaktør Chris Pedersen.

"Han cyklede herud og havde heller aldrig været her. Han var vildt benovet, og mange af mine venner, der kom til åbningen, sagde bare WOW. Jeg håber, at jeg kan bidrage til at få et andet publikum indenfor," siger Henrik Vibskov.

