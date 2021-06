Flag Denmark of fans.Evening stadium arena soccer field championship win. Confetti and tinsel Blue Toning

Oplev EM Live i biografen

EM-Event Nordisk Film Biografer har indgået et samarbejde med VIAPLAY og DBU om at kunne præsentere Danmarks tre gruppekampe ved EM LIVE på det store lærred i biografen i Lyngby.

"Vi forventer nogle festlige aftener, hvor vi iklæder biografen rød/hvide farver og hepper på de danske drenge. Vi har selvfølgelig sørget for en skarp Fodboldmenu og der er mulighed for at købe rød/hvide kasketter, vikingehatte og tørklæder, som man plejer at kunne på vej ind i Parken. Alle kampe vises live i vores store SUPREME sal, og i modsætning til et fodboldstadion kan man her læne sig tilbage i vores luksussæder og få benene op," siger biografchef Jørn VEstesten.