Ophidset butikstyv

Tirsdag klokken 12.48 blev det anmeldt fra Fakta på Jernbanepladsen i Lyngby, at personalet stod med en butikstyv, der ikke ville oplyse, hvem hun var. Samtidig var hun meget oprevet.

Politiet blev sendt til stedet for at yde assistance, og ved patruljens ankomst kunne butikstyvens identitet fastslås. Det viste sig at være en 33-årig kvinde fra Aalborg-egnen.