Opfordring fra kommunen: Sænk farten på skolevejene

Lyngby-Taarbæk Kommune med i landsdækkende kampagne for at få bilister til at vise hensyn, når skolerne begynder igen

Det Grønne Område - 05. august 2020

I august vil det igen vrimle med børn på vejene, når skolerne åbner igen efter ferien. Det stiller store krav til de øvrige trafikanter, da mange børn endnu ikke har den store erfaring med at gå eller cykle i trafikken.

For at minde bilisterne om at være ekstra opmærksomme og respektere fartgrænserne på skolevejene er Lyngby-Taarbæk Kommune gået sammen med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden i den landsdækkende skolestartskampagne 'Børn på vej'.

10.-30. august vil kampagnen blandt andet kunne ses på plakater på mange skoleveje.

Lyngby-Taarbæk Kommunen har bestilt kampagnemateriale til skolerne, så små og store elever kan få trafik på skoleskemaet i kampagneperioden.

6.200 kørte for stærkt Kommunen har også bestilt refleksveste til alle elever i 0.klasse, så de kan blive set i trafikken på vej til og fra skole.

I august sidste år gennemførte politiet en fire ugers kontrol ved skolerne og sigtede 6.200 personer for at køre for stærkt, viser tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har samlet gode råd til sikker trafik med børn til fods, på cykel og offentlig transport på www.sikkertrafik.dk/skolestart. jesl