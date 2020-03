?Man siger, at smilet er den korteste afstand mellem to mennesker. I denne tid, hvor man er tvunget til at holde afstand, er det en god måde at vise forståelse og sammenhold på,? siger citykoordinator Line Barklund. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Opfordring: Støt byen, vis samfundssind - og lokalsind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opfordring: Støt byen, vis samfundssind - og lokalsind

Citykoordinator Line Barklund opfordrer alle til at støtte op om Kgs. Lyngby - naturligvis inden for de anbefalinger om afstand og hygiejne, som sundhedsmyndighederne er kommet med.

Det Grønne Område - 20. marts 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kgs. Lyngby er - som resten af landet - lammet i disse dage, hvor meget er lukket ned, og de fleste er hjemme. Smittespredningen skal stoppes, og derfor er der taget mange nødvendige tiltag af sikkerhedsmæssig karakter, som så betyder, at der kæmpes hårdt for overlevelse både i butikker og erhvervsliv som sådan.

Kommunens citykoordinator Line Barklund opfordrer gennem Det Grønne Område til, at vi hjælper det lokale handelsliv så godt, som vi kan - med de restriktioner, der nu er. NB! ARTIKLEN FORTSÆTTER NEDENFOR

FAKTA OPFORDRING

Ifølge Line Barklnd kan man gøre følgende for at støtte op om Kgs. Lyngby



Handl i de lokale butikker i Kgs. Lyngby - og overhold forholdsreglerne

Når du handler på nettet, så brug de lokale webshops og ikke de internationale

Bestil Take-away fra lokale restauranter og caféer

Køb gavekort til mærkedage lokalt - så butikker, restauranter, hoteller, museer osv. får bedre økonomiske muligheder her og nu.









PAS PÅ



Når du handler i de fysiske butikker, så husk:



1-2 meters afstand til de andre kunder og ekspedienter

Host eller nys i dit ærme

Rør ikke dig selv i ansigtet

Sprit eller vask dine hænder efter besøget OPFORDRINGIfølge Line Barklnd kan man gøre følgende for at støtte op om Kgs. LyngbyPAS PÅNår du handler i de fysiske butikker, så husk: "Vi står i en uvant og svær situation, der først og fremmest handler om, at vi skal begrænse smitten og få bugt med coronavirussen. Vi skal i første omgang udvise samfundssind - men også lokalsind. Hele detailhandelen er ikke lukket ned af myndighederne, men kæmper en hård kamp i øjeblikket," understreger hun:

"Man kan støtte op om butikkerne ved at lægge sin handel i Kgs. Lyngby. Det gælder både i de fysiske butikker, men også på nettet. Flere af byens butikker har også on-line salg. Brug de lokale butikker i stedet for de internationale websites," opfordrer Line Barklund, som pointerer, at hun naturligvis henviser til sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til ophold i de fysiske butikker.

"Her er afstand et nøgleord," siger hun.

Aflysninger og udsættelser

Line Barklund er halvt ansat af Lyngby Handelsforening og halvt af Lyngby-Taarbæk Kommune. Hun står blandt andet for events og arrangementer i byen.

Den første tid med coronaudbruddet er derfor gået med at træffe foranstaltninger i forbindelse med aflysninger af arrangementer. Det drejer sig blandt andet om den store videnskabsfestival Forskningens Døgn, der skulle være foregået over en uge sidst i april med arrangementer hver dag.

Men det handler ikke kun om aflysninger og udsættelser.

Line Barklund arbejder også med tiltag, der kan sættes i værk, når coronakrisen er overstået.

"Ellers går meget af tiden med at holde sig orienteret og kommunikere til medlemmer og aktører omkring, hvad der sker, og det gør jeg i tæt samarbejde med handelsforeningens kommunikations- og marketingsmedarbejder, Lise Marie Lagoni. Vi arbejder blandt andet også på at udarbejde forskellige tiltag, der kan være med til at sætte fokus på at støtte op om byen og butikkerne," fortæller Line Barklund.

I daglig kontakt med hele Danmark

Hver morgen kl. 8.30 sidder Line Barklund klar til et time langt Skypemøde med et landsdækkende netværk af citychefer.

Her diskuteres den daglige coronasituation, og der erfaringsudveksle i forhold til de tiltag og ideer, der sker rundt omkring i de forskellige landsdele. Dansk Erhverv deltager også til nogle af møderne for at bringe de mange spørgsmål videre fra detailhandlen til Christiansborg.

Hun er også i daglig kontakt med handelsforeningen, Lyngby-Taarbæk Kommune og Vidensby, der står sammen om at støtte op om byen på bedst mulig måde.

"Lige nu arbejdes der i fællesskab på at skabe nogle løsninger for byen både her og nu, men også på længere sigt," siger hun og kommer med følgende opfordring:

"Det er i disse tider endnu vigtigere at stå sammen om Kgs. Lyngby," siger hun og understreger, at hendes opfordring til at støtte byen i en svær tid ikke kun handler om at udvise lokalsind og foretage sin handel i byen.

"Man siger, at smilet er den korteste afstand mellem to mennesker. I denne tid, hvor man er tvunget til at holde afstand, er det en god måde at vise forståelse og sammenhold på - ikke kun til dem man møder på gaden i byen, men i høj grad også til de butiksansatte, der hver dag går på arbejdet i svære tider for at servicere kunderne i Kgs. Lyngby."

FAKTA

Aflyste arrangementer:

Bibliotekets Faglitterære Festival (12.-22. marts)

Åbning af RetailTech Lab i Lyngby Storcenter (2-april - åbning udskudt)

Videnskabsfestivalen Forskningens Døgn (20.-26.april)

Den Grønne Halvmaraton (26. april)

Flere er desværre nok på vej