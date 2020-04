En 42-årig mand fra Lyngby er sigtet i sag om bestilling og instruering af pornografisk materiale af børn ned til fem år, ifølge Ritzau. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Opdateret: 42-årig mand fra Lyngby sigtes for at arrangere pornofilm med børn ned til fem år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opdateret: 42-årig mand fra Lyngby sigtes for at arrangere pornofilm med børn ned til fem år

Mand på 42 år er blevet anholdt i sag om pornografiske optagelser af børn via internettet, skriver Ritzau. Manden erkendte i retten at have været i kontakt med folk i Filippinerne, og at der havde været børn involveret, siger anklager til Det Grønne Område

Det Grønne Område - 22. april 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem cirka et år - fra december 2018 til januar 2020 - har en 42-årig mand fra Lyngby medvirket til, at børn optrådte i pornografiske film.

Det mener politiet, som har rejst sigtelse mod manden, oplyser presserådgiver ved Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, til Ritzau.

Den 42-årige er sigtet for at have bestilt og instrueret pornografiske optagelser af børn helt ned til fem år. Desuden er han sigtet for at være i besiddelse af en større mængde ulovlige billeder og videoer af mindreårige.

Manden blev i et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby onsdag varetægtsfængslet i 14 dage, oplyser anklager Bente Schnack til Det Grønne Område.

Han har ifølge sigtelsen livestreamet børnenes seksuelle optrædener fra sin bopæl i Lyngby og har også via en direkte netforbindelse instrueret, hvad der skulle ske på optagelserne, skriver Ritzau.

"I et vist omfang erkendte han, at han har været i kontakt med folk på Filippinerne, og der havde været børn involveret. Han erkendte også, at han havde børnepornografisk materiale," siger anklager Bente Schnack til Det Grønne Område og tilføjer: "Politiet skal have undersøgt hans elektroniske medier og konti for at finde ud af omfanget af det, der har fundet sted."

Der har tidligere været flere sager, hvor danske mænd har været mistænkt - og er blevet dømt - for livestreaming af overgreb begået mod børn i Asien.