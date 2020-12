Politiet fik søndag fire anmeldelser om indbrud i Virum. Modelfoto Foto: js-photo - stock.adobe.com

Opbrudte vinduer: Virum ramt af indbrud i weekenden

Politiet fik fire anmeldelser i løbet af søndagen

Det Grønne Område - 14. december 2020 kl. 11:00

Indbrudstyve havde travlt i Virum i weekenden, hvilket fire anmeldelser til politiet i løbet af søndagen vidner om.

Mellem torsdag kl. 14 og søndag kl. 13 gik det ud over et hus på Højdevej. Et kældervindue var brudt op, og tyvene havde stjålet en møntsamling, guldtøj, smykker, kniv og bærbar computer.

På Hummeltoftevej var der ubudne gæster i et hus mellem fredag kl. 10.30 og søndag kl. 15.15. Ved at bryde et kontorvindue op lykkedes det tyvene at stjæle en lygte og udenlandsk valuta.

I stort set samme tidsrum, fra fredag kl. 11.00 til søndag kl. 16.50, blev et kældervindue brudt op i et hus på Skolebakken. De stjålne genstande her var ifølge politiets døgnrapport smykker og ur.

Mellem fredag kl. 19 og søndag middag blev et badeværelsesvindue brudt op i et hus på Kongsvænget, men umiddelbart blev intet stjålet.