Op på sadlen i en god sags tjeneste

Virum-borger stod for velgørenhedsevent i lokalt fitnesscenter

I lørdags tog Birgitte Dalsberg hul på sæsonens landevejstræning. I år bliver træningen lidt anderledes, for Virum-borgeren har tilmeldt sig Nordens største velgørenhedscykelhold Team Rynkeby, der fra 4.-7. juli cykler fra Danmark til Paris for at indsamle penge til børn med kritisk sygdom.