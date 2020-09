Se billedserie -Politik er aldrig kedeligt - slet ikke i Venstre i Lyngby-Taarbæk. Jeg er nu nået dertil, hvor jeg føler, at tanken er ved at være tom, og jeg ikke har mere ?benzin til den motor?, siger Lis Coskun Laursen.

Omstridt V-formand forlader posten før tid: Er lokalpolitikere på vej tilbage til partiet?

Lis Coskun Laursen har - siden hun blev formand for to år siden - været midt i en intern modvind af orkanagtig styrke. Nu har hun ikke mere benzin på motoren. Torsdag trak hun sig med øjeblikkelig virkning.

Det Grønne Område - 24. september 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt

Det store mandefald fra de øverste tillidsposter hos kriseramte Venstre i Lyngby-Taarbæk fortsætter.

I sidste uge hasteindkaldte formand Lis Coskun Laursen til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor hun kort meddelte, at hun forlader formandsposten med øjeblikkelig virkning.

Lis Coskun Laursen har i de to år, hun har været formand for den lokale partiforening, nærmest ligget i konstante, interne slagsmål. Hun er forsøgt kuppet og har overlevet flere angreb. I kølvandet på stridighederne har flere centrale personer ikke kun forladt bestyrelsen, men også partiet. Samtidig er partiets politiske indflydelse lokalt i Lyngby-Taarbæk under nulpunktet.

Efter forhenværende borgmester Søren P. Rasmussens fraflytning fra kommunen er partiet ikke længere repræsenteret i kommunalbestyrelsen. For Rasmussens makker gennem mange år, Henriette Breum, forlod partiet i protest over ledelsen i foråret. Suppleanten, som har afløst Rasmussen i kommunalbestyrelsen, Inge Sandager, gjorde det samme.

Og nu følger så Lis Coskun Laursen i kølvandet på det store mandefald. Den nu tidligere formand forlader dog ikke partiet.

"Tiden var inde til at trække sig, da der ikke var mere benzin til den motor. På et tidspunkt løber man tør for benzin, hvis man ikke fylder mere på. Andre vil måske kalde det metaltræthed," siger hun til Det Grønne Område.

Det bliver næstformand, Jens Dissing Odgaard, der overtager indtil videre. Hans titel er nu fungerende formand.

Med Lis Coskun Laursens pludselige afgang som formand er der åbnet en lille dør på klem for, at partiet kan få de to poster i kommunalbestyrelsen tilbage, som partiet mistede på baggrund af den interne ballade. Begge løsgængere, Henriette Breum og Inge Sandager, afviser på ingen måde over for Det Grønne Område at vende tilbage.

Og Jens Dissing Odgaard forsøger på ingen måde at lukke døren i.

Tanken er tom Lis Coskun Laursen smækker ikke den dør, som hun torsdag ikke kunne vente med at komme ud af i en fart.

I en mail til partiets lokale medlemmer skrev hun umiddelbart efter, at hun havde meddelt bestyrelsen sin afgang:

"Det har været nogle spændende og lærerige år spækket med en del op- og nedture. Politik er aldrig kedeligt - slet ikke i Venstre i Lyngby-Taarbæk. Jeg er nu nået dertil, hvor jeg føler, at tanken er ved at være tom, og jeg ikke har mere 'benzin til den motor'. Venstre skal have en formand med tanken helt fyldt op. Derfor trækker jeg mig nu. Det er det rigtige tidspunkt for mig og for partiet."

Jens Dissing Odgaard beklager sin forgængers afgang. Han siger til Det Grønne Område, at han er overrasket over hendes afgang:

"Jeg er overrasket. Lis er valgt på generalforsamlingen i februar. Som valgt formand forventer jeg, at man er formand i den periode, man er valgt i. Det er da med beklagelse, at hun trak sig som formand. Vi nåede lige at takke hende for indsatsen som formand og inden da som bestyrelsesmedlem," siger han.

Ikke svigtet På spørgsmålet, om det har været rimeligt, at Lis Coskun Laursen har været i den voldsomme modvind, hun har været i, om bestyrelsen har bakket hende nok op, og om hun er blevet svigtet, svarer Jens Dissing Odgaard:

"Jeg oplever, at vi i bestyrelsen har gjort os umage for at samarbejde og bakke op om hinanden. Det er helt rigtigt, at der har været meget uro i Venstre lokalt i de halvandet år, hvor jeg har været aktiv i bestyrelsen - og også før da," svarer han - og fortsætter:

"Dem, der har givet hende modvind, synes jo, at det har været rimeligt. Jeg synes, at der har været for mange, der i Venstre har haft for stor fokus på fløjkampe end at få fokus på at få mere politisk indflydelse. Der skal være mere fokus på det politiske arbejde end på det organisatoriske."

"Nu er vi i en positiv position, hvor de, der har været utilfredse med hinanden, stort set alle er stoppet i Venstres bestyrelse og i kommunalbestyrelsen. Dem, der råber mest op, er ikke aktive i Venstre længere, og det er fint. Det er ikke Lis, det hænger på, vil jeg gerne understrege."

Døren på klem for afhopperne Den fungerende formand forventer, at der nu kommer mere ro på bagsmækken i det parti, som tidligere havde borgmesterposten, og som nu ikke længere er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Det samme parti, der ved seneste valg til Folketinget trak flest stemmer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Jeg kan godt lide, at der er ro og stabilitet. Derfor er det selvfølgelig beklageligt, at Lis trækker sig. Men jeg skal være den første til at respektere hendes beslutning. Det kan godt ske, at nogen har set Lis som et problem. Det har jeg ikke," siger Jens Dissing Odgaard:

"Hun har været en kæmpe arbejdshest. Hun har virkelig gjort en rigtig, rigtig stor indsats med at organisere aktiviteter og have styr på og struktur på vores organisatoriske arbejde."

Han afviser, at Lis Coskun Laursens afgang stiller partiet bedre i kampen for at komme tilbage i kommunalbestyrelsen:

"Det ændrer ikke på noget. Det ser jeg ikke. Vi har fundet en rigtig, rigtig stærk spidskandidat i Christine Dal. Det er vores adgangsbillet til at komme tilbage og igen blive flot repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

-Vil I lade afhopperne, Henriette Breum og Inge Sandager, komme tilbage til Venstre? Og vil I fra Venstres side tage initiativ til, at de kommer tilbage?

"Det skal vi overveje. Vi skal gøre alt for at få et stærkere Venstre i Lyngby-Taarbæk," svarer han.

-Er døren på klem for dem?



"Det er for tidligt. Vi er nødt til at drøfte det i bestyrelsen først."

-Men du afviser det ikke?



"Jeg afviser ingenting. Jeg siger, at det er med i vores overvejelser om, hvordan vi får Venstre til at stå stærkere fremadrettet."

Afviser intet Afhopperne selv afviser heller ikke noget. De er begge åbne for dialog med det parti, som de smækkede med døren over for.

"Årsagen til jeg forlod Venstre, er ikke isoleret set Lis Coskuns skyld. Det var situationen i Venstre i Lyngby-Taarbæk samlet set," siger Henriette Breum til Det Grønne Område:

"Med de ændringer, der er sket gennem de sidste måneder, tyder det på, at Venstre er ved at blive styrket og forny sig. Det glæder mig. Jeg har altid sagt, at jeg er Venstre-kvinde, og at min udmeldelse ikke var et fravalg af Venstre, men et fravalg af ledelsen. Så lad os se, hvad der sker. Jeg følger naturligvis spændt udviklingen."

Det gør Inge Sandager også. Hun siger til Det Grønne Område:

"Da jeg traf den svære beslutning at forlade Venstre i Lyngby-Taarbæk, var det på grund af, at jeg oplevede konstant intern uro og manglende fokus på den store opgave for at få Venstre i Lyngby-Taarbæk tilbage til indflydelse, samt på de store udfordringer og muligheder, som vores kommune står over for. Hvis der i bestyrelsen i Venstre i Lyngby-Taarbæk er et ønske om at fastlægge en politik, der får Venstre tilbage til indflydelse og søge et konstruktivt borgerligt samarbejde, så er jeg selvsagt åben for en dialog."

Jens Dissing Odgaard vil nu søge at sikre ro om det politiske arbejde.

"Det vigtigste for mig er, at Venstre får ro til at arbejde med det politiske, og derfor er jeg ved at undersøge med Venstres landsorganisation, om vi kan konstituere mig frem til næste generalforsamling i februar, eller om vi skal have et decideret formandsvalg til efteråret," siger han.