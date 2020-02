Området omkring Lyngby Kirke er lige nu totalt afspærret

Nordsjællands Politi er lige nu til stede ved Lyngby Kirkestræde i Lyngby, hvor de er i færd med at undersøge et mistænkeligt forhold. Politiet har ikke yderligere oplysninger for nuværende, men vi følger sagen.

[img=https://politi.dk/nordsjaellands-politi][/img]