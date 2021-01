Områdebetjent Kim Vinholdt opfordrer forældrene til de unge til at spørge ind til, hvad de går og laver og hvem de hænger ud med. Foto Signe Steffensen

Områdebetjent om uro med de unge: 'Forældrene skal tage mere ansvar'

Det kan godt være, at din mutte teenager ikke gider at tale med dig og ikke mener, at du skal blande dig i noget som helst. Men det skal du, siger områdebetjenten.

Det Grønne Område - 20. januar 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Den seneste tid har der været en del episoder, hvor unge tager ophold i området på og omkring Lyngby Station og Ulrikkenborg Plads.

Nogle af dem har en provokerende og larmende opførsel, hvilket har skabt en del uro. Der har også været episoder, hvor der er blevet skudt fyrværkeri efter busserne på Jernbanepladsen og meldinger om unge, der ryger og sælger hash i parkeringskældre i Lyngby.

Den 14. januar kl. 19.18 fik Nordsjællands Politi endnu en anmeldelse om en gruppe bestående af ti unge mænd og kvinder i tunnellen ved Lyngby Station, unge, der havde kastet blomster efter hinanden og skabt uro.

Ifølge Nordsjællands Politi er Lyngby Station desværre blevet lidt af et knudepunkt for unge fra flere forskellige kommuner i området, som mødes her.

Kim Vinholdt er områdebetjent i Lyngby-Taarbæk og en del af det forebyggende team under Nordsjællands Politi, der har base i Hillerød. Hver af kommunerne i Nordsjælland har deres egen områdebetjent med et særligt lokalt kendskab.

Trods den letgenkendelige uniform, så har Kim Vinholdt ikke lyst til at være politimanden med staven og blokken, og han vil meget nødigt forbindes med blå blink.

"Når vi ikke er ramt af corona, bruger jeg en del tid på at komme rundt på skolerne og tale med de unge, spille fodbold og få et slag pool," siger Kim Vinholdt.

Men den hyggelige "panserbasse" kan også skrue bissen på, og i modsætning til SSP-konsulenterne og det lokale gadeteam, så har Kim Vinholdt mulighed for løbende at trække lister fra politiets centrale register, hvor han kan se, om der er unge fra Lyngby, der er blevet noteret af politiet - også udenfor politikredsen. Han er også jævnligt i kontakt med sin kolleger fra de omkringliggende kommuner.

"Det giver os en mulighed for at reagere, hvis vi kan se, at behovet er der. Men hvis man som borger eller forældre har en konkret bekymring omkring en lokation eller nogle bestemte unge mennesker, så er man meget velkommen til at skrive til mig," siger Kim Vinholdt. Og understreger, at det skal være konkrete henvendelser - ikke bare en generel bekymring.

Vi har brug for hjælp I øjeblikket oplever han, at der er flere unge på gaden, fordi mange af de steder de plejer at opholde sig - eksempelvis i klubberne og skaterparken - er lukket ned. Han vil derfor gerne opfordre forældre til at komme meget mere på banen.

"Spørg de unge, hvor de opholder sig efter skole og i aftentimerne, og hvem er de sammen med. Tal også med kammeraternes forældre. Hvis du ved, at de unge opholder sig omkring Lyngby Station eller i P-kældrene i området, så kan det godt være, at de ikke gør noget ulovligt, men forældrene skal være opmærksomme på, at de opholder sig et sted, hvor de hurtigt kommer i dårligt selskab i øjeblikket," siger Kim Vinholdt.

Han tror, at det er de færreste forældre, der ved, hvor "moderne" det er blevet at ryge hash.

Især i sommerhalvåret får han mange henvendelser fra daginstitutioner, hvor pædagogerne starter morgenen med at rydde op i glasskår, skod og poser med stoffer. Det er heller ikke sjældent, at han får opkald fra det sociale værested Paradiset, hvor nogen udenfor åbningstiden tager ophold og ødelægger potteplanter eller sætter ild til borde og bænke.

"Jeg savner forældrene i det forebyggende samarbejde," siger Kim Vinholdt.

I modsætning til gadeteamet, der har en mere uformel kontakt til de unge, så kan Kim Vinholdt som betjent skrive de unge, som er forpligtiget til at oplyse deres navn, hvis han spørger.

Ved mindre forseelser nøjes han som regel med en snak og en påtale, men er det mere alvorligt, kontakter han deres forældre.

"De fleste forældre er faktisk taknemmelige over henvendelsen, mens andre ikke kan forstå, at deres børn skulle være involveret i ballade og mener, at det må være en misforståelse. Men vi har brug for forældrenes hjælp, og for at de tager ansvar for deres børn, for vi kan ikke løse det her alene," siger Kim Vinholdt.

Områdebetjent Man kan skrive til områdebetjent Kim Vinholdt på kvp002@politi.dk.

