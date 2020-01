Nicola Boserup fortalte om de forsvundne børn i Åkanden i Det Grønne Område 30. april 2019. Foto: Lars Schmidt

Ombudsmanden ind i Åkanden-sag

Nicola Boserup kæmper fortsat for at få kommunen til at nævne de bortløbne børn i deres tilsynsrapporter fra institutionen

Det Grønne Område - 03. januar 2020

Åkanden Den seneste udvikling i sagen om de gentagne tilfælde af børn, der forsvandt fra Børnehuset Åkanden i Brede, er tilbage på Folketingets Ombudsmands kontor.

Som vi skrev om i avisen i april og maj har børn uopdaget forladt institutionen ved egen kraft, enten fordi døre ikke lukkede ordentligt eller fordi de kunne kravle over hegnet ved at stable mælkekasser.

Nicola Boserup, der er en af de flygtedes børns mor, fortalte dengang historien og Det Grønne Område fulgte op med blandt andet at konstatere, at hændelserne med de forsvundne børn ikke nævnes i kommunens tilsynsrapporter fra den selvejende institution. Selv om kommunen er bekendt med hændelserne.

Klagens vej Det fik Nicola Boserup til at henvende sig til kommunen og spørge hvorfor hændelserne er udeladt af rapporterne.

Svaret kom fra kommunen 24. maj, de skriver:

'Sikkerheden og episoderne blev drøftet på tilsynssamtalen med ledelsen, de to bestyrelsesformænd, medarbejderrepræsentant og den pædagogiske konsulent, og da der allerede var redegjort for tiltag og episoder, blev det vurderet, at der ikke var grund til nogen anmærkninger i rapporten.'

"Det gav ingen mening for mig. Derfor klagede jeg for efterhånden lang tid siden til Folketingets Ombudsmand," fortæller Nicola Boserup.

Tilbage fra Ombudsmanden Klagen til ombudsmanden gik på, at hun ikke mener, at sikkerheden på institutionen er i orden. Og at kommunen ved ikke at omtale episoderne med børn, der har forladt institutionen, tilbageholder vigtige oplysninger fra forældrene og ikke tager sin tilsynspligt alvorlig.

6. november svarer Folketingets Ombudsmand, at man lader klagen gå videre til kommunen, der skal forholde sig til den manglende omtale af episoderne over for Nicola Boserup. Derefter kan hun så beslutte om hun stadig vil klage til ombudsmanden.

Svar fra kommunen Efter en enkelt rykker kommer svaret fra kommunen til hende 26. november.

Dagtilbudschef Mikael Hildebrandt skriver blandt andet, at Åkandens ledelse og bestyrelse har forholdt sig til episoderne og 'foretaget tiltag, der er med til at sikre at lignende situationer ikke opstår'. Og at det i øvrigt er op til Åkanden selv som selvejende institution, at beslutte om episoderne og tiltagene skal synliggøres over for andre forældre. Derudover overholder kommunen med sin praksis retningslinjerne for tilsyn i Dagtilbudsloven, skriver dagtilbudschefen.

Skrivelsen tilfredstiller ikke Nicola Boserups behov for at vide, hvorfor man ikke nævner episoderne i tilsynsrapporterne.

Har gjort hvad jeg kunne Efter lidt korrespondance frem og tilbage skriver hun blandt andet til dagtilbudschefen:

'Hvis det var dig selv, der skulle vælge daginstitution til dit barn, tænker jeg, at du gerne ville vide, at en institution du overvejede, ikke mindre end fire gange havde haft episoder med forsvundne børn samt havde meldt sikkerhedsforanstaltninger ud til forældrene, som de så valgte ikke at efterleve og bare aflyse uden at orientere nogen om det.'

Hun bliver tilbudt et møde i kommunen, men svarer, at hun egentlig bare gerne vil have svar på sine spørgsmål.

"Jeg har sendt min klage til Folketingets Ombudsmand igen. Jeg beder dem tage stilling til, om det står en kommune frit for at udelade gentagne episoder med forsvundne børn af deres tilsynsrapporter. Episoder hvor børn i alderen to-fem år har færdedes uden voksne og for eksempel har krydset lokalbaneoverskæring og Mølleåen og altså kunne have haft fatal udgang," fortæller Nicola Boserup og slutter:

"Det kan godt være, at der ikke kommer noget ud af det, men så har jeg gjort, hvad jeg kunne."