Også Lyngby BK har sendt spillere og ansatte hjem på ubestemt tid

"Dansk fodbold er udskudt på ubestemt tid, hvilket påvirker entre- og sponsorindtægter, og transfermarkedet er låst, hvilket gør det meget svært at sælge spillere for at få indtægter. Vi er ikke en klub, der har en stor pengetank i baghaven eller har syet pengene ind i madrassen. En situation som denne truer vores arbejdspladser, og dem agter vi at beskytte", siger adm. direktør Andreas Byder på klubbens hjemmeside.

"Vi kigger ind i manglende indtægter og likviditet på et niveau, hvor det truer virksomhedens eksistens, hvis ikke vi handler nu. Klubbens fremtid og bæredygtigheden økonomisk er det vigtigste for os i ledelsen, i vores bestyrelse og i ejerkredsen. Heldigvis har politikerne udvist stort mod og handlekraft og muliggjort, at vi undgår at afskedige et stort antal medarbejdere her og nu. Den nye trepartsaftale og aftalen om kompensation af faste udgifter til små- og mellemstore virksomheder gør, at vi kan komme i mål", siger Andreas Byder.