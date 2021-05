Forfatter Line Kyed Knudsen fortæller om sine bøger og om at være forfatter til Late Night Fredagslæsning for de 13-18-årige 7. maj. Foto: Pressefoto

Og der er pizza og snacks: De unge kan komme til 'Late Night Fredagslæsning'

Forfatteren kommer til mini-læsemaraton for de 13-18-årige på Stadsbiblioteket 7. maj.

Late Night Fredagslæsning er et hyggeligt mini-læsemaraton for de 13-18-årige, som har lyst til at skyde weekenden i gang med spændende fortællinger efter bibliotekets lukketid.