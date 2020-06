Øv for Omfartsvejens naboer: Ingen penge til at dæmpe støjen for

Politikerne besluttede ikke at bruge penge på støjværn til Lyngby Omfartsvej. Det nuværende af træ har ingen effekt. Arkivfoto

Penge fra grundsalg i traceet skal dog gå til støjværn, fortæller udvalgsformand Sigurd Agersnap. Men det er ikke nok til at fjerne støjen.

08. juni 2020 Af Mikkel Brøgger Petersen

Selv om Lyngby Omfartsvej kører tværs gennem Kgs. Lyngby til støjgene for mange borgere, har kommunalbestyrelsen besluttet, at man ikke sætter penge af til støjskærme på hele strækningen.

På Omfartsvejen er der to kilometer støjskærm og hegn. Problemet er bare, at det er af træ, og det har ingen støjdæmpende effekt. Hvis man vil have det, skal man bruge 16-20 mio. kr.

Og det har man altså valgt ikke at gøre i denne omgang.

Der er dog et politisk ønske om at gøre noget ved støjen. Flere politikere gjorde opmærksom på dette, da Lyngby Omfartsvej blev diskuteret i kommunalbestyrelsen i sidste uge.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), fortæller, at man går i gang med at gøre noget ved problemet.

"Mere end 28.000 borgere er udsat for stærk trafikstøj i deres hjem her i kommunne. Det er alt for mange mennesker, og støjen er ikke kun et problem langs Lyngby Omfartsvej, men også langs Kongevejen, Helsingørmotorvejen, Buddingevej og i Lyngby Centrum. Vi har aftalt, at penge fra et grundsalg i traceet blandt andet skal gå til nye støjværn, og dermed tager vi hul på udfordringen med støjen. Men vi kommer langt fra i mål," siger han.