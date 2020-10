Ønsker dine ideer: Nu skal Lyngby centrums fremtid tegnes

"Kommunalbestyrelsen arbejder med en vision for fremtidens Kongens Lyngby. Den skal sætte retning for de kommende års udvikling og sikre en god sammenhæng til de nuværende og kommende projekter og strategier.

Hvis du har ideer til fremtiden, ja så har du mulighed for at give dem videre digitalt. Det kan du fra nu og frem til lørdag 31. oktober kl. 12. Der vil være et link på kommunens hjemmeside www.ltk.dk, som giver adgang til at deltage i visionsprocessen for Kongens Lyngby.