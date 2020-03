Rasmus Knudsen (forrest) og Victor Aasmul træner stadig målrettet for at blive udtaget til OL, men håbet svinder.

OL er i fare: Corona sender Lyngby-roere hjem fra Florida

Rasmus Knudsen, Victor Aasmul og Simon Schuldt-Jensen rettede straks ind, da de i sidste uge fik besked på, at alle danskere skulle vende hjem til Danmark. De tre roere var på syvende uge i træningslejr i Florida, hvorfra de skulle videre til Portugal. Men med beskeden hjemmefra fik de hurtigt arrangeret hjemrejsen, som fra Florida skulle gå via Toronto i Canada. Desværre havde flyveren fra Florida maskinproblemer undervejs, så det fly, der skulle føre dem fra Toronto til Danmark, nåede de ikke.

Men trængslerne var endnu ikke overstået. Den stramme kurs med karantæne i Danmark kom nemlig bag på dem. De har fået lov til at træne på Team Elite Centret ved Bagsværd Sø, hvor de træner hver for sig, men det er en kæmpe omvæltning i forhold til træningsforholdene i Florida.

Rasmus Knudsen, Victor Aasmul og Simon Schuldt-Jensen har stadig en chance for at komme til OL i Tokyo i ener- eller toerkajak.

"Men denne bekymring må vi tage på et senere tidspunkt. I øjeblikket gælder det Rasmus Knudsen, Victor Aasmul og Simon Schuldt-Jensen, som ikke har set deres familie de seneste fem måneder, da de har været på flere forskellige træningslejre. Det bliver en kæmpe opgave at få det hele til at gå op i en højere enhed, men det vigtigste er, at ingen af de tre roere har mistet modet. De træner hver for sig på Bagsværd Sø hver dag - og flere gange om dagen", siger Thomas Gjerlufsen, formand i Lyngby Kanoklub.