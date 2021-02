Se billedserie Der er behov for borgerlige repræsentanter, lyder det fra Liberal Alliances Thomas Frederiksen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nyt valgforbund til kommunalvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt valgforbund til kommunalvalget

Til kommunalvalget i november er Liberal Alliance og Nye Borgerlige gået i valgforbund

Det Grønne Område - 05. februar 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Noget vil være anderledes, når kommunens borgere senere på året skal til stemmeurnerne. Et nyt borgerligt valgforbund foreløbigt bestående af Liberal Alliance og Nye Borgerlige er etableret.

Ifølge de to partiers spidskandidater er der i kommunalbestyrelsen et behov for borgerlige repræsentanter, der prioriterer borgerlige resultater over konsensus hen over midten med venstrefløjen, og man er åben overfor andre borgerlige partier og lokallister, der aktuelt står udenfor kommunalbestyrelsen. Det vil altså sige, at andre partier kan tilslutte sig valgforbundet. I en fællesudtalelse understreger Claus Bøgh Svenningsen (NB) og Thomas Frederiksen (LA), at det nye valgforbund først og fremmest handler om at undgå borgerligt stemmespild:

"I sin essens handler valgforbund om at undgå stemmespild. Det kræver naturligvis, at man indgår i valgforbund med partier med en vis fællesnævner, og såvel LA som NB er eksempelvis i opposition til den skattestigning et enigt byråd vedtog sidste år. Samtidig er vi selvstændige partier, der prioriterer forskelligt, og ikke er enige om alt. I 2017 blev stemmespildet minimeret, men på en måde der gav De Konservative to tillægsmandater. Vælgere ønsker naturligvis, at deres stemme arbejder for det parti, de stemmer på, og den mulighed øges betragteligt med dette valgforbund som NB og LA nu har etableret," siger altså Claus Bøgh Svenningsen (NB) og Thomas Frederiksen (LA) i en pressemeddelelse.

Ved det det seneste kommunalvalg var både Liberal Alliance og Nye Borgerlige i valgforbund sammen med blandt andet de Konservative, men sådan bliver det altså ikke denne gang.

"Vi peger fortsat på Sofia Osmani som borgmester, da hun er leder af det største borgerlige parti, men valgperioden viser, at der er behov for borgerlig repræsentation, der prioriterer borgerlige resultater over konsensus med venstrefløjen. Både LA og NB ville eksempelvis have stemt nej til skattestigningen, og blandt andet derfor har vi etableret dette valgforbund. Borgerlige vælgere skal naturligvis være sikre på, at deres stemme ikke senere konverteres til eksempelvis skattestigninger. Vi vil på hver sin måde gøre vores bedste for at hejse det borgerlige flag - det håber vi mange borgere i Lyngby-Taarbæk vil bakke op om."

Kommunalvalget afholdes 16. november i år.

Jk