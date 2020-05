Nyt tiltag: Viden & Vin går online - og første besøg er hos Vidensbyen

Men borgerne i Lyngby-Taarbæk skal ikke snydes for at komme med bag murene i Vidensbyen. Derfor afholder man en online-version af arrangementrækken Viden & Vin - med Vidensbyen selv som vært.

"Vil du vide mere om, hvad Vidensbyen egentlig går og laver, hvem er medlem af Vidensbyen og hvorfor, så har du nu muligheden. Der vil også være rig mulighed for at hilse på sekretariatet og stille spørgsmål," fortæller Pil Beider Kleinschmidt, projektkoordinator i Vidensbyens sekretariat.

"Covid-19 har desværre betydet, at vi har måtte aflyse eller udskyde flere af vores planlagte arrangementer for borgere i Vidensbyen. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, fordi Viden & Vin-arrangementerne har åbnet dørene til mange spændende virksomheder. Men vi øjnede samtidig en mulighed for at udbrede budskabet om Vidensbyen - og hvorfor egentlig ikke gøre det online? Folk mødes til middage og møder online, så hvorfor ikke mødes med Vidensbyen og blive lidt klogere på hvem vi er og hvad vi laver," siger Marianna Lubanski, adm. direktør i Vidensbyen.