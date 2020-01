Nyt program i jazzklubben: Jazz for børn, voksne og alle dem midt i mellem

Lyngby-Taarbæk Jazzklub har netop sendt forårets program på gaden, og det byder på koncerter for både børn og voksne samt et nyt samarbejde med musikskolen.

Lyngby-Taarbæk Jazzklub har netop sendt programmet for forårets koncerter på gaden. Syv koncerter, hvoraf den første den 22. januar er med den herboende tjekkiske saxofonist Luboš Soukup og hans internationale kvartet. Foruden Luboš Soukup består kvartetten af Christian Pabst/klaver, Morten Haxholm/bas og Morten Hæsum/trommer. Kvartetten spiller original moderne jazz med musik komponeret af Luboš Soukup. Entré: 120 kr., medlemmer og unge under 25 år 60 kr. Dørene åbnes kl. 19.30. Billetsalg på www.lyngbyjazz.dk . Evt. resterende billetter sælges ved indgangen.

FAKTA Program for foråret 2020

22. jan. kl. 20 Luboš Soukup Quartet

5. feb. kl. 20 Martin Fabricius Trio

8. feb. kl. 13 Ijexa Group, Kidogo og giraffen. For børn

26. feb. kl. 20 Karmen Rõivassepp Quintet

18. mar. kl. 20 Christina Dahl Kvartet

1. apr. kl. 19.30 Cold Sweat Septet – Lyngby-Taarbæk Musikskole/ Birgitte Soojin og Jakob Roland duo

Vinterjazz og tivoli

Sæsonens øvrige koncerter byder på både nye og gamle kendinge.

"Vi har som sædvanlig forsøgt at lægge et varieret program af høj musikalsk kvalitet. På programmet er en lang række af de bedste danske jazzmusikere i samspil med musikere fra forskellige europæiske og afrikanske lande," siger formand for jazzklubben, Rolf Aagaard-Svendsen.

I lighed med tidligere år har jazz-klubben to arrangementer i forbindelse med den årlige Copenhagen Vinter Jazz-festival. Nemlig et for børn på Stadsbiblioteket den 8. februar og en koncert i Templet den 26. februar.

Copenhagen Jazz Festival har eksisteret i sin nuværende form siden 1979 og er en af Europas mest velrenommerede jazzfestivaler.

Endnu en tradition i jazz-klub-sammenhænge er, at sæsonen slutter af med en gruppe sammensat af Ben Webster-prismodtagere. Denne gang er det trompetisten Kasper Tranberg, der modtog prisen i 2019, som har sammensat et hold musikere, der foruden Webster-kompositioner spiller Duke Ekllington, blues med mere.

Det sker den 29. april.

"Men allerede dagen efter er vi involveret i et nyt initiativ. JazzDanmark er gået sammen med Tivoli om at afholde UNESCOS’s International Jazz Day ved et stort event den 30. april. Der findes over 100 aktive jazzklubber i Danmark, og det er klubberne, der i samarbejde med Tivoli og JazzDanmark har sammensat et alsidigt og festligt program," siger Rolf Aagaard-Svendsen.

For jazzklubbens medlemmer vil der være rabat på indgang, turpas, en koncert i Glassalen og på udvalgte restauranter. Det endelig program følger senere.