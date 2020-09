Nyt privathospital på Jægersborgvej: 'Det lå lige for'

"Ved I, om de er færdige med at operere ovenpå," spørger en håndværker med en boremaskine i hånden, "jeg fik at vide, at det ikke var så smart at bore op i loftet," forklarer han, der arbejder med installationerne i det nye privathospital, der fylder stue- og kælderetagen. Ovenpå bor andre sundhedsfirmaer som tandlæger og børnelæger.