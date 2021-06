Se billedserie ?Vi vil gerne lave et sted med god stemning, og hvor der er plads til alle,? siger Jennifer Estberger og Joachim Ratschach. Foto: Pernille Borenhoff

Nyt par i spidsen for Costa Frederiksdal

Frederiksdal Fribad har fået nye forpagter. Konceptet er det kendte, men der er kommet flere is og drinks på menukortet. Og så er der lagt op til afslappet sommerstemning med volleyball og bordtennis

Det Grønne Område - 10. juni 2021

forpagtere "Vi havde aldrig været her før. Og vi havde aldrig hørt om stedet. Desværre."

Ordene kommer fra Joachim Ratschach, der sammen med sin hustru Jennifer Estberger i slutningen af april overtog driften af ishuset og den legendariske restaurant Frederiksdal Fribad.

Joachim Ratschach driver i forvejen Fredensborg Vaffelhus og Madsens ishus i Birkerød.

Jennifers far har restauranter og natklubber i Helsingborg, hvor hun har arbejdet. Og for ti år siden flyttede hun til Danmark for at arbejde først på Casino Marienlyst og senere på Casino Copenhagen.

"Det har givet mig autoritet og ledelseserfaring," siger hun.

Det var en sælger for Frisko Is, der mente, at parret ville være de rette til at drive Frederiksdal Fribad og 'solgte' det til med ordene om, at det var et ishus med en lille restaurant.

"Vi tog herned med det samme, og selvom det var en kold og blæsende dag, kunne vi sagtens fornemme stedets atmosfære," siger Joachim.

At udsagnet om den lille restaurant viste sig ikke helt helt at holde stik, skræmte ikke parret.

"Jeg tænkte, at vi får styr på det. Jeg har altid sagt, at jeg gerne ville have en restaurant, selvom min far altid har sagt, at jeg skulle holde mig fra det," griner Jennifer.

Samme personale

Personalet er præcis det samme, som har været der i flere år.

"De er meget kompetente og har et virkelig godt sammenhold," siger Joachim.

Der er blevet malet og frisket op overalt. Udbuddet af is er øget til 27 forskellig slags. Samt softice.

I restauranten bliver det samme buffet, som de tidligere år. Men med flere og andre salater, der er mere årstidsbestemte.

"Vi har givet køkkenet frie hænder til at lave nye ting," siger Jennifer.

I løbet af sommeren vil der være livemusik fredag og lørdag, og cocktailkortet er udvidet, så der bliver 25 drinks at vælge imellem. Men brasilianske John kommer ikke til at give den gas ved grillen i år.

"Han nåede ikke at få indrejsepapirerne i orden på grund af coranaen, men vi regner bestemt med, at han er tilbage til næste år," siger Joachim.

Så selvom der ikke bliver brasiliansk sommerstemning omkring grillen, så lægger parret op til, at stemningen ved Frederiksdal bliver afslappet og hyggelig.Det skal blandt andet det nyopsatte volleyballnet og bordtennisborde medvirke til.

"Allerede dagen efter, at vi havde sat det op, kom de unge her efter skole. Det er bare så hyggeligt," siger Joachim.

"Selv føler vi os lidt, som om vi er på ferie, selvom vi er arbejdsmennesker og i gang hele dagen," siger parret, der har fire måneder gamle Oliver med på arbejde. Datteren Filippa på 15 måneder bliver passet i institution.