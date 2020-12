Nyt nederlag: Lyngby Boldklub har det ene ben i 1. division

Et vaklende forsvar, en midtbane uden kraft, saft og overblik og et angreb uden målnæse. Det er forklaringen på Lyngby Boldklubs nederlag til Randers FC og isolering i bunden af Superligaen.

Lynmål efter 45 sekunder

Det blev bedre efter pausen – desværre set med Randers-briller.

2. halvleg var under et minut gammel, da Brian Hamalainen blev oversprintet i venstre side. Lasse Fosgaard kom for sent på indlægget, og Kamara kunne kure bolden i mål til 1-0.

Lyngby var sjældent farlig, men Nicolai Geertsen fik en gylden hovedstødsmulighed på et frispark fra Brian Hamalainen, men ramte ved siden af bolden.

I stedet blev til 2-0 til Randers på straffespark, sat ind af André Rømer. Synderen var Lasse Fosgaard, der kom lidt klodset ind i sin tackling, men om der var straffe, er et åbent spørgsmål. VAR kom dog ikke på arbejde, og så stod kendelsen ved magt.

Nedturen blev total, da indskiftede Bassala Sambou fire minutter før tid steg til vejrs og headede et hjørnespark i mål til 3-0. Thomas Mikkelsen havde hånd på bolden, der dog fortsatte ind i nettet