Nyt lovforslag kan være løsning på gruppe af unge mænds grænseoverskridende opførsel

Borgere i Lyngby-Taarbæk er godt trætte af en gruppe unge, der med grænseoverskridende og arrogant opførsel gør det utrygt at færdes i den centrale del af Lyngby

Det Grønne Område - 14. januar 2021

I midten af december blev regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige enige om et nyt politiforlig. Aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 indeholder blandt andet 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet og en ny slagkraftig national efterforskningsenhed.

Men allerede fire måneder tidligere på Socialdemokratiets sommergruppemøde italesatte statsminister Mette Frederiksen nogle af intentionerne med den kommende aftale - nemlig at sikre almindelige danskeres tryghed og frihed.

"Det her handler om, at når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt."

I en lejlighed i den centrale del af Lyngby sad en far, og tænkte "Endelig!", da han hørte statsministerens udtalelse.

På Facebook skrev hun under overskriften 'Hvad sker der i vores dejlige by?'

Hvor er forældrene til mange unge i alderen 14-17år?

Der er længe blevet talt om grupper af unge, der går rundt og chikanerer folk på gaden.

I går i Føtex oplevede jeg en gruppe unge på ca. 15 år (måske 6-8 stk.) der gik rundt i Føtex uden masker. De var højlydte og standsede ved sodavands montren og drak hvad de lystede og spærrede for andre.

Ingen medarbejdere greb ind og vagten kom aldrig.

Tidligere på dagen var en flok unge knægte på 14-15 år på vej ind i centret. Igen højlydte. Den ene smed en glasflaske ind gennem skydedøren så den smadrede inde i centret.

Her til aften sad der endnu en flok nede i centeret med og uden maske og gjorde tilråb til folk der gik forbi. Da vagten spurgte ind til manglen på maske, sagde de blot, at de var fritaget. De blev ikke bedt om bevis derpå. For nemt. Og de fik lov at blive siddende.

I sidste uge nede i kælderen ved Kinopalæet hvor Green Mobility har biler stående, skulle min søn og jeg ned og leje en bil, hvor der igen stod 4-5 unge på 13-14 år. De kastede rundt med parkeringskegler og råbte truende ting efter os. Da ringede jeg til 114.

Desværre kan jeg genkende en del af dem fra min søns skole og fritidsaktiviteter. Men hvor er I, deres forældre henne?

Hvis jeres børn går rundt i byen med deres venner, er i så helt sikre på hvad de går rundt og laver?

Det er ikke de samme grupper hver gang, så vi taler om mange unge uden opsyn eller ordentlig opdragelse.

Jeg synes ofte, det er ret utrygt i byen og det er ikke ok. Og centret er altså ikke et opholdssted for unge, især ikke uden maske og med belastende adfærd!" Han har boet i området det seneste halve år og har to børn på henholdsvis 13 og 16 år. Ingen af de to bryder sig om at benytte Lyngby Station og slet ikke om aftenen. De har heller ikke lyst til at smutte i Netto eller 7-eleven for at hente en liter mælk.

Selv kender han udmærket gruppen af 5-6 drenge, der nogenlunde fast opholder sig på stationen og opfører sig respektløst over for deres omgivelser. Og han forstår ikke, hvorfor man ikke bare kan udstede et opholdsforbud.

Lovforslag om opholdsforbud Men medmindre de unge bliver taget for alvorlig kriminialitet, så er det ikke en mulighed inden for den gældende lovgivning.

Men det bliver der muligvis lavet om på nu.

Ifølge oplægget til en nærhedsreform af politiet skal der nemlig sættes hårdt ind over for dem, som ikke vil overholde de fælles spilleregler. Det gælder blandt andet dem, der skaber utryghed og udviser antisocial adfærd.

Parterne bag flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden er nemlig enige om generelt at styrke politiets robusthed i beredskabet, så politiet får mulighed for at være til stede med ekstra patruljer i de områder, hvor der opleves utryghedsskabende adfærd eksempelvis ved togstationer, hvor der kan være behov for at håndhæve tryghedsskabende opholdsforbud.

I den forbindelse fremsættes uafhængigt af politiaftalen et særskilt lovforslag blandt andet om at indføre en mulighed for politiet til at udstede et generelt forbud mod ophold i et geografisk afgrænset område.

Men det er altså endnu ikke en mulighed for politiet.

Oplevelser vækker genklang I den forgangne uge blev en lokal mor så frustreret over sine oplevelser i den centrale del af Lyngby, at hun lavede et opslag i et par lokale facebookgrupper, hvor hun fortalte om flere forskellige ubehagelige oplevelser i Lyngby Storcenter og i parkeringskælderen under kulturhuset.

I opslaget appellerede hun til, at forældrene i højere grad holder øje med, hvad deres børn går og laver.

Flere end 162 borgere har regeret på opslaget, der har fået godt 30 kommentarer med på vejen fra folk, der genkender det billede, som hun tegner.

Vicepolitiinspektør hos Nordsjællands Politi, Brian Grayston synes også, at opslaget meget præcist rammer de udfordringer, der er med de unge. Og han kan godt forstå borgernes frustration.

"Vi har en løbende dialog med de unge"

Marketingschef i Lyngby Storcenter, Sofie Brammer, har også læst indlægget. Men hun mener ikke, at situationen i Lyngby Storcenter på nogen måde er ude af kontrol. I et skriftligt svar til Det Grønne Område skriver hun:

"I Lyngby Storcenter har vores vagter løbende dialoger med unge mennesker, hvor tingene er blevet løst. Situationen har således ikke kunnet siges at have været ude af kontrol. Vi kan heller ikke rapportere om episoder med vold eller lignende i Lyngby Storcenter. Generelt oplever vi altså, at det er trygt at færdes for vores øvrige besøgende i centret. Og vi glæder os selvfølgelig til at kunne tilbyde alle et center fyldt med åbne butikker, når covid-19 restriktionerne ophæves - forhåbentlig 18. januar."

Sofie Brammer skriver også, at kunderne altid kan henvende sig til personalet i en af butikkerne eller informationen på Store Torv. De har mulighed for at kalde efter vagten, der altid er i centret.

Det Grønne Område har navn og adresse på alle de kilder, avisen har talt med om deres oplevelser i Lyngby. Men ingen af dem, vi har talt med, ønsker at stå frem med navn, da de er nervøse for, at deres børn eller de selv vil blive chikaneret.

