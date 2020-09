Nyt, lokalt træningscenter: Mandag åbner Sats dørene på Kanalvej

"Vi glæder os enormt meget til at åbne dørene til det nybyggede center med en god beliggenhed i Lyngby, som vil komplimentere vores nuværende center ved Jernbanepladsen. Samlet set tilbyder vi et varieret træningstilbud såsom det populære koncept, Gravity, masser af yoga, dans, og selvfølgelig et fedt, nybygget styrketræningsområde med 12 løfteplatforme. Vi glæder os til at byde jer velkommen," siger Linda-Li Cederroth, der er Country Manager i Sats Danmark, i en pressemeddelelse.