Nyt købmands-par har forkærlighed for økologi og biodynamik

Med et fokus på gode råvarer på hylderne regner det nye købmandspar i Taarbæk med at slå dørene op til butikken 1. juni. De har forelsket sig i byen og ønsker at bidrage til livet i det lille lokalsamfund

28. maj 2020

For Taarbæks nye købmand Sofie Listov-Raunkjær føles det lidt som at vende tilbage til barndommen, når hun sammen med sin mand slår dørene på Taarbæk Strandvej op og byder indenfor i en ny købmandsforretning.

Hun kommer fra Lyne i Vestjylland og er datter af en landmand, der kæmpede for det lille lokalsamfund.

"Jeg er selv vokset op i et lille bysamfund med 200 indbyggere, og at skabe noget, som byen mangler, tiltalte mig meget. Jeg elsker også, at man går ned ad gaden og kigger hinanden i øjnene og hilser," siger hun og fortæller, hvad man kan forvente af den nye købmand.

"Vores mål er at skabe en lille dagligvareoase, hvor de lokale ikke bare kan handle, hvad de lige mangler. Men at de kan handle alt, de står og mangler. I sådan et lille lokalsamfund er det vigtigt, at vi har indkøbsmuligheder, og at vi vender tilbage til at støtte det lokale og de små," siger hun.

Magiske Taarbæk "I nogles øjne vil vi måske være en specialbutik, fordi jeg har en forkærlighed for biodynamik og økologi. Vi vil derfor samarbejde med sjællandske gårde, som går op i biodiversitet og økologi, for det er den vej, man bliver nødt til at gå," siger hun og understreger, at man er imødekommende over for andre ønsker.

"Det er vigtigt at imødekomme alle, så vi vil også have konventionel mælk og ikke-økologiske bananer, hvis kunderne vil have det. Jeg vil ikke belære folk om, hvordan man skal spise. Vi vil blot opfylde behov og inspirere," siger hun.

Familien flyttede til Taarbæk, fordi ægteparrets søn startede i byens skovbørnehave.

"Først blev vi forelsket i institutionen, bagefter blev vi forelsket i byen. Der er noget magisk over Taarbæk," siger Sofie Listov-Raunkjær og fortæller, hvad tiden frem mod åbningen skal bruges på.

"Vi kommer til at lave let renovering. Lokalerne er godt brugte, men vi kan også få rigtig meget ud af rigtig lidt. Vi går meget op i, at vi skal komme så langt som muligt for så lidt som muligt. I stedet vil vi rette fokus på at have gode råvarer på hylderne, fremfor hvordan lokalet lige er bygget op," siger hun.