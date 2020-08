Se billedserie Et fredeligt øjeblik mandag morgen, hvor Jeppe Røn Hartmann og drengene Alfred og Halfdan er nået sikkert ind på Hasselvej. Foto: Frank S. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt håb for mere sikre skoleveje: Det er da positivt, siger far Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt håb for mere sikre skoleveje: Det er da positivt, siger far

Efter tre år i mølposen er der håb for 23 skolevejs-projekter, som politikerne binder sig til at finde penge til.

Det Grønne Område - 21. august 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidlig mandag morgen på Fuglsangvej i Virum. Udsigten fra T-krydset ved Hasselvej byder på et væld af biler, der enten stopper på vejen eller smider det ene hjulsæt op på cykelstien for at sætte unge mennesker af, der blander sig med andre børn, der prøver at finde over vejen.

Tæt på kaos på vejen, hvor Virum Gymnasium ligger og som er adgangsvej til Fuglsanggårdsskolen via Hasselvej, hvor vi står.

"Der er mange, der bruger Fuglsangvej som genvej til Kongevejen, også tung trafik, og så er der forbavsende mange gymnasieelever, der bliver kørt i skole," prøver Jeppe Røn Hartmann at forklare morgentrafikken.

En ond cirkel Han har selv to drenge i Fuglsanggårdsskolen, 10-årige Alfred, der lige er begyndt i 4., og seksårige Halfdan fra 1.

"Det er jo ikke normalt, at man bliver nødt til at følge en ti-årig hele vejen hen i skolen. Men sådan er det. Her er rigtig mange biler, og det betyder, at mange bliver fulgt, eller kørt til skolen, og det gør jo egentlig ikke problemet mindre," siger han.

Det er ikke noget nyt, at skolevejen her er problematisk, og faktisk er der også en løsning.

Hasselvej-krydset er nævnt i 'Skolevejsprojekt 2017-2020' som blev udarbejdet og vedtaget i den forrige kommunalbestyrelsesperiode.

Prioriteret liste Her er 23 projekter stillet op i prioriteret rækkefølge med udgangspunkt i, hvor man får mest sikkerhed for pengene. Fuglsangvej er prioriteret som nummer otte og er sat til at koste 160.000 kroner.

Prioriteringen har dog indtil videre været ligemeget, eftersom stort set ingen af projekterne er gennemført i de tre år titlen dækker.

Uden for prioritering er nummer fem, en trykknap, der giver længere gåtid over krydset Engelsborgvej/Christian X's Allé og nummer 11, skilte om afsætning og standsningsforbud på Taarbæk Strandvej, blevet udført.

Nummer 16 er besluttet, senest på mødet i Teknik- og Miljøudvalget.

Alle projekterne skulle have været finansieret af kommunens løbende grundsalg i Tracéet, men det er ikke sket.

Langt for fem mio. Til gengæld har udvalget nu besluttet, at projekterne skal leve lidt længere.

"Vi har forlænget projekterne frem til 2022, og tager det på os som en bunden opgave at finde penge i de kommende budgetforhandlinger," fortæller udvalgsformand Sigurd Agersnap (SF). Om der så er penge til alle projekterne, vil tiden vise: "Men for fem millioner kroner kunne vi komme langt," vurderer han.

Opmærksomheden omkring projekterne falder i god jord i Virum.

"Det er da positivt, hvis de kigger på det nu," mener Jeppe Røn Hartmann, og følger sine drenge det sidste stykke hen ad Hasselvej til Fuglsanggårdsskolen. Klokken er 07.50 og trafikken på Virumvej når nye højder.

relaterede artikler

Billedeserie: 23 skolevejsprojekter op af syltekrukken 21. august 2020 kl. 06:00