Nyt firma sætter fokus på trivsel på jobbet

"Hos Lifeatwork tror vi på, at det er i nærmiljøet, på arbejdspladsen, at vi skal gøre en forskel for at reducere sygefravær, forebygge stress og øge arbejdsglæden," siger Henrik Ølgaard, udviklingskonsulent og tidl. CFO hos Nestlé i følge Lifeatwork's pressemeddelelse.