Nyt Lyngby-nederlag: OB scorede to mål på tre chancer

Aftenens kamp på Lyngby Stadion havde ingen betydning for nedrykningsspillet, og det kunne bedst ses på OB’s præstation. Fynboerne havde kun tre afslutninger i hele kampen, men to af dem endte i mål, og så vandt OB 2-1.

Kampen startede med Lyngby i førersædet, og både Victor Torp, Frederik Winther, Emil Kornvig og Magnus Warming havde chancen for at bringe Lyngby i front.

I stedet blev det 1-0, da OB’s Jebali sendte en returbold fladt i nettet. VAR undersøgte situationen for en mulig offside, men målet blev godkendt.

Billedet var det samme efter pausen, og midt i halvlegen udlignede Mathias Hebo til 1-1 på hovedstød. Kort efter blokerede Thomas Mikkelsen fint, da en OB-spiller kom alene igennem efter en fejl af indskiftede Thor Høholt.

Midt i Lyngbys pres sendte Oliver Lund et bold helt på tværs til indskiftede Emmanuel Sabbi, og han afsluttede kynisk ved forreste stolpe til slutresultatet 2-1.

Kampen betød et farvel til Lyngby Stadion for Victor Torp og Jens Martin Gammelby, der skal tilbage til henholdsvis FC Midtjylland og Brøndby, til Frederik Winther, der rejser til Augsburg, og til Thomas Mikkelsen, der ikke har fået forlænget sin kontrakt.

Men også et goddag til talenterne Lauge Sandgrav og Gustav Mortensen. Sidstnævnte kom på banen et kvarter før tid og blev med sine 17 år og to måneder klubbens hidtil yngste superliga-spiller. Den rekord holdt kun fem minutter. Så blev den slået af Lauge Sandgravs 16 år og otte måneder, da han blev sendt i aktion.