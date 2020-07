Nyoprykker styrker sig på trænerfronten

Lyngby Badminton Klub har rykket sig fra danmarksserien til 1. division på fem år. Antallet af ambitiøse spillere er stigende, og i kommende sæson udvider klubben trænerstaben med to kapaciteter: Morten Sikjær og Kim Nielsen. Desuden sættes antallet af træningspas op.

Morten Sikjær er en erfaren træner og er tidligere elitedivisionsspiller. Desuden har han i sit virke som folkeskolelærer stor pædagogisk viden og erfaring. Han har de seneste sæsoner, med stor succes, hjulpet som coach til holdkampe og skal også have en stor rolle som coach i den kommende sæson.

Kim Nielsen er en af de mest kompetente badmintontrænere i Danmark. Han har vist, både i Danmark og i udlandet, at han kan udvikle spillere til verdenseliten. Kim Nielsen skal primært arbejde med de mest ambitiøse spillere samt give sparring til trænerteamet.

Lars Klintrup har været med på hele rejsen fra danmarksserien til 3. division, 2. division og nu 1. division. I den nye sæson får han ansvaret for, at klubben udvikler både eliten, bredden og de stærke ungseniorer, der skal sikre, at Lyngby forsat befinder sig i den rigtige del af divisionerne om 3-5 år. Desuden skal han coache i holdkampe.