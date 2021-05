Nyheder på LA's opstillingsmøde

"Der bliver brug for alle gode liberale kræfter frem til KV-21. Der er behov for LA til b.la. at sætte fokus på mådehold med skatteborgernes penge - eksempelvis de urimeligt høje udgifter til administration - og derved tilbyde vælgerne et ægte liberalt borgerligt alternativ," udtaler Thomas Frederiksen i en pressemeddelelse.