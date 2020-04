Nye tider - nye metoder: Trongårdens atleter træner hjemme i haven

ATLETIK Lige som alle andre sportsklubber kan Trongårdens IF ikke gennemføre sine normale træningsseancer på grund af Covid-19.

Sæsonstarten udendørs er programsat til den 2. maj, og derfor har klubbens ungdomstrænere igangsat virtuelle træningsaktiviteter for klubbens medlemmer på de sociale medier.

Flere gange ugentligt uploader de kreative trænere specialøvelser inden for grundtræning, konditionstræning, sprinttræning, springtræning og kastetræning på FaceBook og Instagram.

Videoerne har en længde på 2-3 minutter og optages af trænerne på deres private bopæl. Meningen er at sikre, at de unge holder sig i form til at kunne levere topresultater, når sæsonen starter.