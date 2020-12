Nye restriktioner påvirker kirkernes aktiviteter

Det anbefales desuden, at skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester- eller afslutninger. Julegudstjenesterne bliver gennemført under hensynstagen til de gældende restriktioner.

Tjek den lokale kirke

Tjek din lokale kirke for information. For mange af julens gudstjenester gælder det, at man skal have reserveret plads på forhånd.