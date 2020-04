Se billedserie Social Grill vil ud over at tilbyde mad også gerne være et lokalt samlingspunkt.

Send til din ven. X Artiklen: Nye på Sorgenfri Torv: 'Vi vil gerne gøre noget for lokalområdet' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye på Sorgenfri Torv: 'Vi vil gerne gøre noget for lokalområdet'

Åbningen af Social Grill på Sorgenfri Torv fik en noget anden start en planlagt, men det til trods har kunderne i stor stil taget godt imod indehaveren Jesper Christensen og hans medarbejdere

Det Grønne Område - 21. april 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Der er mange, der sælgere burgere. Det gør vi også, men vi vil godt skille os ud fra de andre."

Ordene kommer fra Jesper Christensen, der for små to måneder tid siden fik tilsagn fra Lyngby-Taarbæk Kommune om, at han kunne opføre en grill på Sorgenfri Torv. Herefter arbejdede han i døgndrift for at få grillen færdig til åbningen i midten af marts. Så væltede coronaen ind over landet, og resten er historie. Jesper måtte sadle om og finde en ny måde at nå ud til kunderne på med sine hjemmelavede burgere, flæskestegs- og frikadellesandwichs, salater og økologiske drikkevarer.

"Vi har ingen spisende gæster nu. Vi følger naturligvis de strenge corona-guidelines. Vi har opfordret folk til at ringe og bestille maden. De får så et afhentningstidspunkt og står på torvet og venter på, at vi råber deres navn op," siger Jesper, der til trods for, at virkeligt mange har fundet vej til grillen, naturligvis håber på, at han snart kan åbne rigtigt op.

I dag er grillen åben fra kl. 17-20 og fredag og lørdag fra kl. 12-20.

Når myndighederne giver grønt lys, bliver der åbent alle ugens dage fra kl. 11.30-20.

Sociale aktiviteter Jesper har også lejet apotekets gamle butikslokale på nordtorvet, og vil kunne gøre det klar på en uge, når myndighederne giver tilladelse til, at man kan samles indendørs

Her bliver der ingen servering, men plads til cirka 30 siddende gæster.

"Vi laver også et legeområde i den dybe vindueskarm, hvor børnene kan lege med biler, bøger eller brio, mens forældrene sidder og hygger sig," siger Jesper.

I det hele taget er det Jespers mission at gøre meget ikke blot for både børnefamilierne men for hele lokalområdet.

"Vi vil gerne være et minikulturhus og påtager os at lave en række arrangementer, der binder folk sammen. Vi vil så gerne have, at folk kigger op fra deres skærme og laver noget sammen," siger Jesper.

Jesper driver et tilsvarende koncept i Birkerød, og her har man tæt kontakt til båder foreninger og den lokale kirke.

Desuden har man med succes inviteret til både blomsterbinding for pensionister, lørdagsjazz, børneteater og kreative værksteder for børn og deres voksne.

Noget lignende vil man gerne lave i Sorgenfri.

At valget faldt på netop Sorgenfri er ikke tilfældigt.

"Jeg bor i Birkerød, men har boet i Brede, da jeg var barn. Min farmor boede i Virum, så vi er kommet her meget. Og da jeg fandt på, at jeg gerne ville lave en knopskydning på Birkegrillen i Birkerød, faldt valget på torvet her," siger han.

Ifølge Jesper var politikerne meget åbne for ideen. Også fordi Jesper har indvilliget i, at grillen er mobil og kan flyttes, så snart planerne for et nyt Sorgenfri Torv bliver vedtaget.

Du kan følge Social Grill Sorgenfri på facebook.