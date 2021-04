Se billedserie Ved motionscirklen kan man benytte de multifunktionelle redskaber til udendørs fitness. Pressefoto

Nye legepladser i Lyngby for både børn og voksne

Novozymes har langs naturstien på Dyrehavegårds jorder lavet fire aktivitetscirkler åbne for Lyngby-Taarbæks borgere og med noget for alle aldre.

Det Grønne Område - 09. april 2021 kl. 11:38 Kontakt redaktionen

Der dukker flere og flere udendørs aktivitetsmuligheder op i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det seneste skud på stammen er en en række aktivitetscirkler langs naturstien på Dyrehavegårds jorder ud for Novozymes.

En del af lokalplan-aftalen I forbindelse med at lokalplanen for Novozymes byggeri blev vedtaget, blev der indgået en aftale med Novozymes om, at de skulle bidrage til udviklingen af de omkringliggende områder med en række rekreative anlæg, som bl.a. kommunens borgere kan benytte.

Novozymes har etableret en natursti med fire aktivitetscirkler: en legecirkel, en motionscirkel, en refleksionscirkel og en beachvolleybane.

Legecirklen er taget i brug af børnefamilier, som gør flittigt brug af balancebane, legehuse og klatreredskaber.

Motionscirklen er også godt besøgt af blandt andet unge mennesker fra de omkringliggende kollegier, der gør et stop på løbeturen for at benytte de multifunktionelle redskaber til udendørs fitness og street workout.

Refleksionscirklen er bygget op af plateauer, hvor man for eksempel kan sidde ned og hvile benene, mens man nyder det skønne område, læse lektier eller måske mødes til udendørs yoga.

Endelig har Novozymes anlagt en beachvolleybane, som frit kan benyttes, når den er ledig. Man skal blot selv huske en bold.

De gældende forsamlingsforbud for private og foreninger skal overholdes ved både aktivitetscirklerne og beachvolleybanen, gør Lyngby-Taarbæk Kommune opmærksom på i en pressemeddelelse.

Alle er velkomne "Flere og flere søger ud i naturen for at dyrke motion. Aktivitetscirklerne ved Novozymes har noget for enhver alder og smag - så jeg vil gerne opfordre unge, voksne men også børnefamilier til at tage et smut forbi og opleve stedet. Alle er velkomne, man skal selvfølgelig bare huske at tage hensyn og rydde op efter sig," siger borgmester Sofia Osmani.

Aftalen med Novozymes betyder, at der ud over de fire aktivitetscirkler frem mod 2026 skal anlægges en række yderligere grønne og rekreative anlæg i området.

Man kan læse mere om og finde adresser på kommunens udendørs aktivitetspladser på www.ltk.dk. jesl