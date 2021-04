Nye elcykler til hjemmeplejen

Nu bliver det lidt nemmere for hjemmeplejen i Virum at komme til og fra borgerne.

Elcyklerne skal være med til at støtte op om arbejdsglæde og trivsel, og så skal de give flere mulighed for at få motion i arbejdstiden, uden at det bliver for fysisk hårdt over en samlet arbejdsdag, skriver kommunen i en pressemeddelelse.