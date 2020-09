Nye Borgerlige i gadeaktion mod vold og trusler: På lørdag kan man møde dem på hjørnet ved Magasin i Lyngby

I Lyngby-Taarbæk vil den lokale bestyrelse og kandidater være at finde på hjørnet foran Magasin i Lyngby kl. 11-12, hvor aktionen består i at dele flyers ud, der beskriver problemet - samt tale med forbipasserende.

"Det er desværre blevet en hverdagsbegivenhed, at grupper af unge indvandrere og efterkommere truer eller udøver vold mod danske teenagere. Denne jungleadfærd vil vi ikke finde os i! Regeringen og venstrefløjen evner ikke at gøre noget ved problemet," udtaler kandidat for Nye Borgerlige i Lyngby-Taarbæk Claus Bøgh Svenningsen i en pressemeddelelse. jesl