Nye Borgerlige har sat holdet til kommunalvalget

”Jeg er stolt over, at vi kan opstille så mange gode kandidater, som alle er parate til yde en indsats for borgerne i kommunen. Vi vil sammen gøre vores bedste for, at Nye Borgerlige bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen og sikre, at borgerne får en tydelig borgerlig stemme,” siger Claus Bøgh Svenningsen i en pressemeddelelse fra Nye Borgerlige.

”Lyngby-Taarbæk Kommune har brug for et borgerligt parti, som er i opposition til den siddende, byggeivrige kommunalbestyrelse. Høje mastodont-byggerier, boligbyggerier og byfortættelse tegner ikke en positiv udvikling - tværtimod,” udtaler spidskandidaten videre.

Blandt mærkesagerne er, at borgerne fremadrettet bliver inddraget mere ved fremtidige byggeprocesser og andre vigtige lokale sager.

Desuden vil man sætte fokus på problemerne med uintegrerbare udlændinge, man ønsker mere frihed til skoler, plejehjem og dagtilbud, og vil have prioriteret højere vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger, bymidten, veje og grønne områder. jesl