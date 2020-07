Nye Borgerlige har fået ny formand i Lyngby-Taarbæk

I sidste uge kunne man læse, at Claus Bøgh Svenningsen blev valgt som spidskandidat til det kommende kommunalvalg og nu offentliggøre Nye Borgerlige et formandsskifte.

"Det har været en travl periode for partiet, med såvel kommunalvalg og regionsvalg som valg til Folketinget, som har trukket hårdt på de sparsomme ressourcer, vi som et nystartet parti har haft til vores rådighed," udtaler Peter Nielsen i en pressemeddelelse fra Nye Borgerlige.

"Jeg har oplevet en fantastisk arbejdsomhed og en meget stor trækken på samme hammel i bestyrelsen. Og det skyldes givetvis, at Nye Borgerliges politik har klare gennemgående principper, som er nemme at forstå og nemme at bruge og indfortolke i alle politiske spørgsmål," udtaler han i pressemeddelelsen fra Nye Borgerlige.

"Vi skal i bestyrelsen have vores arbejde frem mod kommunalvalget i 2021 sat på skinner, og vi skal have fremmet de lokale aktiviteter. Vi har jo oplevet en meget stor medlemstilgang siden Folketingsvalget, og jeg håber at få lejlighed til at møde alle vores lokale medlemmer" udtaler Freddy Jacobsen. jesl