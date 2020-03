Ny struktur i svømmeklubben

Den største ændring er, at ansvaret som klubmanager og svømmeskoleansvarlig bliver slået sammen til én stilling. Det betyder, at klubmanager Mads Claussen fremover også får ansvaret for svømmeskolen, og at den hidtidige svømmeskoleleder Peter Stendys stopper sit arbejde - dog først med virkning den 30. september.