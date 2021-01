Group president & direktør Lars Petersson har fremlagt en ny strategi for Hempel frem til 2025. Pressefoto

Ny strategi skal gøre Hempel til markedsleder: Vil fordoble omsætningen

Ny strategi siger, at Hempel skal have fordoblet omsætningen i 2025. Det vil betyde, at det også er muligt for Hempel at fordoble sit positive bidrag til samfundet.

25. januar 2021

2020 var et år med forandring for den globale malingsleverandør Hempel.

Samtidig med, at vi stadig sikrede globale forsyninger af maling i et udfordrende COVID-19-år, tog en ny strategi form for det 105 år gamle firma.

Inden for de næste fem år vil Hempel fordoble sin omsætning ved geografiske prioriteringer, fokuserede lederskabspositioner i udvalgte segmenter og opkøb samtidig med, at der sker en opprioritering af bæredygtighed, innovation og digitalisering," siger group president & direktør Lars Petersson og fortsætter:

"Da verden lukkede ned i 2020, og globale virksomheder som vores blev udfordret, fremskyndede vi vores strategiproces. Nu har vi lagt fundamentet for ikke blot en fordobling af vores omsætning, men også til en betydelig forøgelse af vores positive indflydelse i forhold til vores kunder, partnere og medarbejdere. Vi går efter førerpositioner og vil investere i vores kernesegmenter og gøre bæredygtighed til kernen i vores måde at drive forretning på."

Målene skal altså nås gennem både opkøb og organisk vækst såvel som ambitiøse investeringer i bæredygtighed, innovation og digitalisering. Hempel forventer 50 procent vækst fra opkøb, men strategien har også en klar prioritering af at opnå branchelederskab på specifikke områder inden for fire udvalgte segmenter: husmaling, samt overfladebeskyttelse til marine-, infrastruktur- og energiindustrien. I 2025 forventer firmaet, at mere end 50 procent af deres omsætning vil komme fra specifikke undersegmenter og geografiske områder, hvor man har en ledende position. I dag er det mindre end 10 procent.

"Vi har været for spredt, og nu er vi nødt til at fokusere. Derfor stopper vi også bestemte aktiviteter i visse regioner, men vi styrker andre. Vi er dog også klar over, at vores kunder har brug for en leverandør med 'end-to-end'-løsninger. Vi vil indgå i endnu stærkere partnerskaber med en række af vores kunder, så vi virkelig forstår deres behov og fremtidige udfordringer og sammen kan skabe differentierede løsninger," siger Lars Petersson.

