Ny status på smitteudbrud i Lundtofte

Den familie på Lundtoftegårdsvej, som for lidt over en uge siden blev konstateret smittet med den sydafrikanske eller brasilianske variant af corona, har ikke smittet andre. Det oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune tirsdag til Det Grønne Område.

"Den seneste registrering i området viser at smitten ikke har bredt sig, men udelukkende er lokaliseret til en familie," skriver kommunen, som fortæller, at det ikke har været muligt at fastslå, hvorvidt der er tale om den sydafrikanske eller brasilianske variant.

Kommunen og Styrelsen For Patientsikkerhed var til stede i området sidste tirsdag og stemte dørklokker i alle seks ejendomme i området for at orientere beboerne om situationen og opfordre dem til at blive testet. Kommunen etablerede desuden et midlertidigt testcenter i området på Akademivej 3, hvor beboerne kunne blive testet. 400 blev testet i lokalområdet.