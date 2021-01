Se billedserie ?Vi er stolte over, hvad vi har skabt,? siger Rie og Finn Riber Rasmussen. Foto: Pernille Borenhoff

Ny serie: Søgaarden går i arv til næste generation

Ann Marie og Finn Riber Rasmussen, der i foråret overdrager Søgaarden i Lundtofte til parrets datter og svigersøn, indleder Det Grønne Områdes temaserie 'Det bli'r i familien'.

Det Grønne Område - 21. januar 2021 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Det var en drøm, der gik i opfyldelse for Ann Marie og Finn Riber Rasmussen, da de for 28 år siden købte Søgaarden i Lundtofte af Lyngby-Taarbæk Kommune. Både hovedhus, sidebygninger, de tilhørende jorde og hestestaldene var ekstremt misligholdte, ikke mindst fordi gården havde været ubeboet i en årrække.

I staldene stod 55 heste i hver deres lille boks. I dag står der 15, for flere, mener Ann Marie og Finn Riber Rasmussen ikke, der er plads til, hvis de skal have ordentlige forhold. Og forholdene for hestene og deres ve og vel er kendetegnende for parret, der i alle årene har haft et rend af egne børn, børnenes venner, børnehavebørn, der skal klappe hestene og ikke mindst de mange plejebørn, som i alle årene hos familie Riber Rasmussen har fundet et hjem, hvor der var hjerterum.

Begge er vokset op i Lundtofte. Og med få afstikkere - blandt andet et par år, hvor Finn drev dyrehandel på Nørrebro - har hele deres liv været centret omkring Lundtofte.

Herfra deres verden går Det kan synes snærvert for folk, der har ambitioner om den store verden og store armbevægelser.

Men for familien Riber Rasmussen er det anderledes. Her er det nærheden til alle de mennesker, de kender og mulighed for at give plads og rum til børn, der har en vanskelig start på tilværelsen, der tæller. Det er herfra deres verden går, og her de har hjemme.

Finn og Ann Marie - kaldet Rie - blev kærester, da de som 14-årige mødtes i De Frie Spejderes Lundtofteafdeling.

Begge er opvokset i meget små kår. Så små, at der end ikke var råd til at sende dem i lære, da de gik ud af Lundtofte Skole.

"Vi blev ringforlovede på min 18 års fødselsdag og fik en lille lejlighed i Hjortekær på 26 kvadratmeter med lokum i gården og klausul på, at vi skulle giftes inden for de følgende tre måneder," fortæller Finn.

Gift blev de, og inden længe kom først en datter og siden en anden datter til.

At være to betød, at der blev råd til uddannelse.

Først blev det Finn, der stod i lærer som smed og senere Rie, der læste til merconom om aftenen, inden hun i en årrække blev sagsbehandler i FTF-A.

To børn og otte plejebørn Da Lyngby-Taarbæk for små 30 år siden satte Søgården ved Lundtofte Gadekær til salg, var parrets børn blevet så store, at Finn og Rie så en mulighed for at starte et nyt kapitel i deres liv.

"Kommunen lagde vægt på, at der fortsat skulle være hestehold, og at stedet skulle have adgang for børn og unge. Og det passede godt i vores filosofi," siger Finn Riber Rasmussen.

At være noget for børn og dyr har været omdrejningspunkt for hele deres tilværelse. Og drømmen var at skabe et hjem, hvor døren altid stod åben for børn og voksne.

"Vores børns venner var her altid. Det var jo så tæt på skolen, at de kunne gå herover i et frikvarter," siger Rie.

Allerede i deres tidligere bolig i Lundtofte havde de deres første plejebørn.

"Vi har arbejdet med anbragte børn siden 1988 og har i alt haft otte børn og unge boende her," siger Finn, der suppleres af Rie: "For os er det de bløde værdier, der tæller."

To brødre, der i dag er i 30'erne hentede parret på Sletten Børnhjem. Og de blev boende i 21 år.

"De har gjort mg til farfar. Den ene er politimand, og den anden er bioanalytiker," siger Finn med stolthed i både stemmen og øjnene.

Parret har kontakt til alle børnene og til deres forældre og bedsteforældre.

"Alle vidste, hvordan det hang sammen, og jeg tror, at vi er den famililie, der har haft flest børn på Lundtofte Skole, som vi har haft en fantastisk godt samarbejde med," siger Rie og henviser til, at de selv har gået her ligesom deres døtre, børnebørn og plejebørn.

Da Rie fyldte 60 år inviterede hun og Finn alle børnene med deres kærester en uge til Indien. Og da hun for et par år siden fyldte 65 år, gik turen til Kroatien.

"Vi var 17-18 stykker. Kun vores plejesøn fra Ny Guinea kunne ikke komme med, for han kunne ikke får garanti om, at han kunne få indrejsevisum, når vi kom tilbage til Danmark," siger Rie.

"Vi undersøgte det hos alle myndigheder og gjorde alt, hvad vi kunne. Desværre lykkedes det ikke," supplerer Finn.

En pige fra Island har også boet hos dem i en kortere periode. Og hende har de besøgt deroppe.

"Vi var unge forældre og med overskud, da vores egne børn var store. De startede med idealisme med weekendaflastninger, og derefter fik vi henveldelser fra flere kommuner, om vi kunne have børn i pleje. På et tidspunkt havde vi tre på en gang," siger Rie.

Farvel til gården Parret er nu i slutningen af 60'erne, og det er tid til at skifte hest.

Søgaarden trænger til renovering, og parret synes, at de gerne vil bruge flere kræfter på deres fritidsinteresser.

Og derfor har de lavet et mageskifte med deres datter, der bor 400 meter væk i et mindre bondehus, der godt nok også skal renoveres, men som er lettere at håndtere for ægteparret.

Rie får dermed mere tid til at dyrke sin store hobby, keramik, og hun begholder værkstedet på Sågaarden.

Hun er også aktiv i Nordsjællands Keramikere og i Foreningen Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk.

Finn har i mange år været aktiv i Lundtofte Boldklub, og her vil han fortsat være at finde i bestyrelsen.

Og så overvejer han at genopstille for socialdemokraterne til kommunalvalget i november. Han sad i kommunalbetyrelsen i forrige valgperiode, men blev ikke genvalgt, da Socialdemokratiet mistede et mandat.

"Jeg har endnu ikke gjort op med mig selv, om jeg opstiller. Men det kan da godt være," siger han med et skævt smil.

Og igen suppleres han af Rie:

"Finn finder hele tiden på noget, så mon dog ikke, at han stiller op," griner hun.

Drømmen er at sige farvel med en stor fest, når parret den 29. maj fejrer guldbryllup.

"Vi er lykkelige over, at gården bliver i familiens hænder. Vi ved, at stedet kommer til at bevare ånden," siger Finn og Rie Riber Rasmussen.

Vi ved, at stedet kommer til at bevare ånden"

Søgaarden Søren Willumsen købte gården i 1882-1889. Sønnen Sophus Willumsen overtog Søgård i 1917. Her havde han i 1920'erne et klassisk blandet landbrug med malkekøer og jordbrug, korn og kartofler.

I 1930 solgte Sophus Willumsen, ligesom Lundtoftes øvrige gårdejere, sin jord til Københavns Kommune og fortsatte som forpagter en tid.

I 1951-1992 blev jorden forpagtet til Oluf Petersen.

Lyngby-Taarbæk Kommune købte gården med jord i 1957, og i 1993 overgik den til de nuværende ejere Ann Marie Rasmussen og Finn Riber Rasmussen.

Gården overdrages nu til parrets datter Pernille og hendes mand Anders samt deres to børn.

