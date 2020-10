?Mit interessefelt i det kliniske arbejde spænder fra krise- og sorgreaktioner, angst og depression til livets uventede og ukontrollable eksistentielle forandringer,? siger sundhedspsykolog Annette Spang.

Ny psykolog i byen: Annette har åbnet praksis i Lyngby

Sundhedspsykolog Annette Spang har 17 års erfaring med at hjælpe syge og deres pårørende til at gennemleve svære livskriser. Nu har hun åbnet privatpraksis på Jægersborgvej

Der skal ikke megen fantasi til at sætte sig ind i, at det er umådeligt hårdt for et forældrepar af få et barn med en alvorlig sygdom. Det er også svært, hvis et familiemedlem bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Det være sig en voksen eller et barn. Familiestrukturen ændres, og som både syg eller pårørende kan man have brug for hjælp.

Det ved Annette Spang rigtig meget om.

Hun er 47 år, bor i Lyngby, er cand.psych. med speciale i sundhedspsykologi. Og så har hun de seneste 17 år arbejdet som sundhedspsykolog på f.eks. onkologisk og palliative afdeling på Næstved Sygehus og Nordsjællands Hospital. Hun har desuden været tilknyttet et udekørende palliativt team på Rigshospitalet, ligesom hun superviserer grupper af sundhedspersonale på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.

Det seneste år har hun arbejdet for Elsass Fonden, der arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med Cerebral Parese. Nu har hun opsagt sit job, fordi hun ønsker at realisere en drøm om at starte op som privatpraktiserende psykolog. Den drøm er nu gået i opfyldelse, og 1. oktober kunne hun åbne dørene for de første klienter på Jægersborgvej 66, privathospitalet Acure.

"Det er et meget professionelt miljø, jeg nedsætter mig i," siger hun.

Ifølge Annette Spang er der pres på sundhedspsykologerne ude på hospitalerne, og på fx Nordsjællands Hospital var hun eneste psykolog tilknyttet et sengeafsnit på onkologisk afdeling.

"De fleste mennesker vil i løbet af deres liv opleve krise og sorg. Det er en helt naturlig tilstand, der opstår i forbindelse med svær sygdom eller, at man mister nogen, man har været følelsesmæssigt knyttet til. For de fleste mennesker forsvinder sorgen aldrig helt, men den formår at træde så meget i baggrunden, at man kan komme videre med sit liv. I nogle tilfælde synes sorgen dog ikke umiddelbart at træde i baggrunden, og her er det en god idé at søge professionel hjælp," siger hun.

Da Annette Spang ikke har aftale med det offentlige sundhedssystem pga. de gældende regler for ydernumre, er hendes klienter private, der enten har en sundhedsforsikring eller selv betaler for terapiforløbet.

Hvis du vil læse yderligere om Annette Spang og hendes sundhedspsykologiske erfaringer, samt hvilke terapeutiske forløb, hun tilbyder, kan du se mere på www.psykolog-spang.dk