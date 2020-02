Ny marketingsdirektør til Lyngby Storcenter er fra Virum

Sofie Brammer er en profil med et stærkt lokalt kendskab og en solid erfaring fra bl.a. Fields

Hun har et godt lokalt kendskab til området, da hun er bosat i Virum, hvor hun har boet det meste af sit liv.

"Lyngby Storcenter er en central del af Lyngbys bymiljø med butikker og oplevelser. Jeg glæder mig til at være vært for kunderne i Lyngby Storcenter og være med til at inspirere til gode indkøbsoplevelser og når man skal ud og hygge sig," udtaler Sofie Brammer.